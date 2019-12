TOTO’s Tips: Ajax in Europees verband nog ongeslagen tegen Valencia

De ontknoping in groep H van de Champions League nadert het kookpunt. Met tien punten uit vijf groepswedstrijden heeft Ajax dinsdagavond alles in eigen hand. Een gelijkspel tegen Valencia is genoeg om de achtste finales van de Champions League te bereiken. Kan Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena het klusje klaren? Samen met TOTO blikken wij vooruit op de beslissende groepswedstrijd van de Amsterdammers in het miljoenenbal.

De historie is Ajax in ieder geval goed gezind, want de Amsterdammers zijn nog ongeslagen in de drie voorgaande ontmoetingen met Valencia in Europees verband. In 2002/03 speelden de teams twee keer tegen elkaar gelijk in de tweede groepsfase van de Champions League, terwijl het duel aan de Spaanse oostkust eerder dit seizoen in 0-3 eindigde. Die wedstrijd werd niet alleen op het scorebord in grote cijfers uitgedrukt, ook de onderliggende cijfers waren indrukwekkend: Ajax had in Mestalla meer schoten op doel (7 om 4) en meer balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander (36 om 17).

Valencia moet het nu dus zonder het thuisvoordeel laten zien tegen Ajax. Bij de club uit de sinaasappelstad ligt het gevaar overigens niet enkel bij één speler. Valencia scoorde dit seizoen acht keer in de Champions League en acht keer betrof het een andere speler. Daarnaast is de club bijna altijd trefzeker in Europees verband, Valencia wist dit kalenderjaar zelfs in alle zes Europese uitwedstrijden te scoren. De ploeg kwam in alle Europese thuis & uitwedstrijden in 2019 slechts in één wedstrijd niet te scoren. Dat was tegen Ajax, op 2 oktober.

Mocht Valencia scoren, dan lijkt het een kwestie van tijd totdat Ajax een antwoord heeft. De ploeg van Erik ten Hag scoort namelijk bijna altijd. De vijf groepsduels van dit seizoen leverden al twaalf Amsterdamse treffers op, nu al één meer dan afgelopen seizoen in zes groepswedstrijden. Het record voor een Nederlands team is in zicht: in 1995/96 maakte Ajax als kersverse Champions League-winnaar liefst vijftien doelpunten in de poulefase. Drie doelpunten dus nog voor dit record, het zou niet voor het eerst zijn tegen Valencia.

Met de verschillende blessures in de aanval van Ajax is de keuze voor Erik ten Hag echter niet ruim. Wie gaan er deze keer voor de doelpunten zorgen? Het voor de hand liggende antwoord is Hakim Ziyech. De spelmaker van Ajax blinkt het hele kalenderjaar al uit op het hoogste podium: Ziyech zorgde in 2019 voor vijf doelpunten en zes assists in elf Champions League-wedstrijden. Tegen Lille had Ziyech slechts 94 seconden nodig om het eerste doelpunt van Ajax te maken en ook op bezoek bij Valencia eerder dit seizoen nam hij de openingstreffer voor zijn rekening.

