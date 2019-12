AC Milan doet Mihajlovic pijn bij emotionele terugkeer op Bologna-bank

AC Milan heeft zondagavond voor de tweede keer op rij gewonnen in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli boekte op bezoek bij Bologna een nipte 2-3 overwinning. Theo Hernández ontpopte zich tot hoofdrolspeler in de wedstrijd, door eerst een fraaie treffer te maken voor Milan, maar vervolgens twee doelpunten weg te geven. Toch hielden i Rossoneri stand en daardoor stijgen ze naar de tiende plaats.

Het was een bijzondere en emotionele wedstrijd, omdat Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic zijn rentree op de bank maakte. De oefenmeester was maanden uit de roulatie, nadat in juli leukemie bij hem werd vastgesteld en een beenmergtransplantatie volgde. Mihajlovic werd door beide supportersgroeperingen met een staande ovatie ontvangen.

De eerste helft kenmerkte zich door weinig kansen en veel efficiëntie: drie schoten op doel leverden drie doelpunten op. Na een kwartier werd Krzysztof Piatek in de zestien van Bologna in de rug gelopen, waarna de spits van Milan vanaf elf meter voor de openingstreffer zorgde: 0-1. Een kwartier later bereikte Suso met een scherpe pass Theo Hernández, die rustig aannam en van dichtbij afdrukte: 0-2.

Theo Hernández juicht na zijn doelpunt.

Bologna bracht de spanning vlak voor rust terug, toen diezelfde Theo Hernández met een ongelukkige ingreep bij een hoekschop ditmaal zijn eigen keeper passeerde: 1-2. Een minuut na rust, toen Mihajlovic had besloten om Jerry Schouten naar de kant te halen, konden de meegereisde Milan-supporters echter weer juichen. Giacomo Bonaventura pikte een afgeslagen voorzet op en haalde vanaf de rand van de zestien doeltreffend uit: 1-3.

De thuisploeg drong daarna aan in de zoektocht naar een resultaat, maar slaagde er nauwelijks in om gevaarlijk te worden. In de 84ste minuut kwam Bologna toch aan een aansluitingstreffer, nadat de scheidsrechter op aanraden van de VAR besloot om Theo Hernández te bestraffen voor een duwfout in zijn eigen zestien. De daaropvolgende strafschop werd benut door Nicola Sansone, waarna Bologna nog tien minuten de tijd had om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Grote kansen volgden echter niet meer.