Vitesse verliest nóg twee trouwe dienaars: ‘Een gebrek aan waardering, ja’

Vitesse raakt na dit seizoen behalve Bryan Linssen ook Navarone Foor en Tim Matavz kwijt, zo weet de Gelderlander zaterdag te melden. De twee aanvallend ingestelde spelers zijn net als Linssen in het bezit van een aflopend contract en hebben niet het voornemen die te verlengen.

Met het naderende vertrek van Foor en Matavz verliest Vitesse twee trouwe dienaars. Foor speelt sinds de zomer van 2016 voor de Arnhemse club en is daarmee de langst dienende speler van de huidige selectie. De 27-jarige middenvelder speelde sinds zijn komst van NEC 108 competitiewedstrijden voor Vitesse en maakte daarin 14 doelpunten. Zijn dienstverband in Arnhem zal echter niet verlengd worden.

"Bijtekenen is als transfervrije speler geen optie. Dat is profvoetbal. Ik kijk verder. Alles ligt nu bij mij zelf", zo licht Foor toe in gesprek met de Gelderlander. De voormalig jeugdinternational is sinds kort weer basisspeler bij Vitesse: interim-trainer Joseph Oosting heeft in tegenstelling tot diens voorganger Leonid Slutsky wél het vertrouwen in Foor. "Ik sta weer in de etalage. Ik heb er alle belang bij met Vitesse goed te presteren" aldus de middenvelder.

Foor wordt door de Gelderlander omschreven als de comeback kid van Vitesse. "Het is frustrerend om steeds terug te moeten knokken", erkent de lichtvoetige spelmaker. "Dan zien trainers het eerst niet zitten en worden later fouten hersteld. Dat is een gebrek aan waardering, ja. Een gebrek aan vertrouwen. En in mijn ogen ook onnodig. Voetbal is soms een vreemde wereld. Ik word er wel eens tureluurs van, maar niemand heeft mij ooit kunnen betrappen op gemakzucht of een slechte instelling. Ik laat mijn kop nooit hangen. Ook de voorbije maanden niet."

Matavz heeft er inmiddels bijna tweeënhalf seizoen opzitten bij Vitesse. De Sloveense aanvaller werd in de zomer van 2017 opgepikt bij het Duitse FC Augsburg en wist in zijn debuutjaar 16 keer te scoren in 34 competitieduels. Aan het begin van zijn tweede seizoen liep Matavz een zware beenblessure op, maar inmiddels is hij weer de vaste aanvalsleider bij Vitesse. In vijftien competitieoptredens deze voetbaljaargang wist hij zes doelpunten te maken.