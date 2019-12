Atlético sluit aan in rij voor spits van tachtig miljoen

Manchester United onderneemt in januari weer een poging om Christian Eriksen over te nemen. Tottenham Hotspur vraagt minstens veertig miljoen euro voor de Deense spelmaker. (Daily Mirror)

(AS)

Mocht een deal voor Werner mislukken, dan gaat de aandacht uit naar Olivier Giroud. De aanvaller heeft geen basisplaats bij Chelsea en aast op een tussentijds vertrek. (AS)