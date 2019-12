Ajax concurreert met Arsenal, BVB en RB Leipzig

David Moyes en Eddie Howe zijn niet de enige kandidaten bij Everton. Ook Atlético Madrid-trainer Diego Simeone is een belangrijke gegadigde om Marco Silva op te volgen. (Daily Express)

Leicester City wil Brendan Rodgers onder geen beding kwijt. De nummer twee in de Premier League is van plan de Noord-Ierse manager een zeer lucratief contract aan te bieden. (Daily Record)

De Amsterdammers zijn al sinds de zomer bezig met de komst van de vleugelspeler van São Paulo, die ook naar Arsenal of Borussia Dortmund kan.

Atlético Madrid is de nieuwe werkgever van Bruno Guimarães. De Spaanse topclub betaalt in de richting van dertig miljoen euro voor de middenvelder van Atlético Paranaense. (UOL)