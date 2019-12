Koeman schuift EK-scenario's aan de kant: 'Heeft allemaal geen zin'

Het EK komt steeds dichterbij, weet ook Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal trapt de voorbereiding in maart af met een oefenwedstrijd tegen Spanje, maar in feite is de weg naar het eindtoernooi nu al ingeslagen. De komende tijd wordt gebruikt om de tegenstanders in de poulefase van het EK grondig te analyseren. Koeman kijkt boven alles met vertrouwen uit naar zijn eerste toernooi als eindverantwoordelijke van Oranje.

Koeman krijgt sowieso hulp van Cees Lok, die onlangs als coördinator scouting is begonnen bij de KNVB. "Hij brengt Oekraïne en Oostenrijk nu al in kaart, terwijl die landen straks ook gaan oefenen", vertelt de bondscoach aan Voetbal International. De derde opponent is nog niet bekend. Plaatst Roemenië zich niet via de play-offs, dan komt de tegenstander uit het rijtje Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië en Wit-Rusland. "Maar we hebben genoeg tijd om die te analyseren", benadrukt Koeman. "In het huidige voetbal zijn er sowieso weinig geheimen meer. Wij weten alles over hen en zij waarschijnlijk over ons."

De keuzeheer van Oranje gaat niet op voorhand al rekenen, om op die manier een gunstiger reisschema te realiseren. Eventueel tweede worden, met München en Londen als volgende bestemmingen, is derhalve geen optie voor Koeman. "Heeft allemaal geen zin. Je weet dat dit toernooi apart is, omdat het in twaalf landen wordt gespeeld", aldus Koeman, die blij is met drie groepsduels in de Johan Cruijff ArenA. "Rekenen en speculeren, dat schiet niet op. Als je het mij vraagt word ik gewoon het liefste eerste in de groep."

In Boekarest was afgelopen zaterdag sprake van een gestuurde loting, maar dat is in de optiek van Koeman geen probleem. Hij was sowieso tevreden over zijn bliksembezoek aan de Roemeense hoofdstad, zeker gezien de absentie van Oranje op het EK van 2016 en het WK van 2018. "Nu hoorden we er weer bij en dat is wel waarvoor we het hebben gedaan", zo besluit Koeman zijn relaas.