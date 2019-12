Megan Rapinoe volgt Ada Hegerberg op en wint Ballon d'Or Féminin

Megan Rapinoe is de winnaar van de Ballon d'Or Feminin. De speelster uit de Verenigde Staten is de opvolger van Olympique Lyon-aanvaller Ada Hegerberg, die de prestigieuze award vorig jaar won. Rapinoe was de absolute uitblinker op het WK, waarin zij met Team USA de finale won van de Oranje Leeuwinnen. Rapinoe was niet aanwezig bij het gala van France Football in Parijs, maar liet middels een videoboodschap weten enorm verheugd te zijn met het winnen van de award.

"Het spijt me dat ik er niet bij kan zijn", reageerde Rapinoe. "Ik kan niet geloven dat ik deze prijs heb gewonnen. Het is een geweldig jaar geweest. Ik wil al mijn ploeggenoten, trainers en de bond bedanken voor alle steun. Dankzij hen kan ik zijn wie ik ben op en naast het veld. Dat is me alles waard." Rapinoe werd door de FIFA ook al verkozen tot de beste van de wereld. De Amerikaanse aanvaller werd tevens verkozen tot beste speelster van het WK in Frankrijk.

Drie Nederlandse Oranje-internationals behoorden tot de twinig kanshebbers. Lieke Martens van Barcelona, Arsenal-spits Vivianne Miedema en keepster Sari van Veenendaal van Atlético Madrid maakten kans op de prijs, maar moeten Rapinoe voor zich laten. Lucy Bronze wint het zilver, terwijl Alex Morgan op de derde plaats eindigt. Miedema eindigde op de vijfde plaats. Van Veenendaal werd elfde en Martens eindigde op een gedeelde veertiende plaats.