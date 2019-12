Napoli verliest na VAR-ingrijpen en zet dramatische reeks zonder zege voort

De problemen bij Napoli worden alsmaar groter. Zondagavond gingen de manschappen van trainer Carlo Ancelotti in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Bologna. De Napolitanen begonnen nog goed en kwamen op voorsprong via Fernando Llorente, maar werden in de tweede helft in de tegenaanval geslacht door het stugge Bologna: 1-2. In de allerlaatste minuut leek Llorente gelijk te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Het was voor Napoli de achtste wedstrijd op rij zonder zege; de club staat nu teleurstellend zevende in de Serie A.

Napoli begon met een driemansvoorhoede, bestaande uit Lorenzo Insigne, Llorente en Hirving Lozano, terwijl Dries Mertens en Amin Younes op de bank begonnen. I Partenopei begonnen sterk aan de wedstrijd: Fabián Ruiz had een goede kans die net naast ging en na ruim een kwartier leek Lozano te scoren. Het doelpunt werd op advies van de VAR echter afgekeurd wegens buitenspel.

In het restant van de eerste helft gebeurde niet veel. Napoli mocht het spel maken, maar slaagde er nauwelijks in om tegen het stugge Bologna kansen te creëren. Op slag van rust lukte dat wél en was het ook direct raak. Insigne begon vanaf de middellijn aan een lange rush en beproefde vanaf de rand van de zestien zijn geluk. Het lage schot werd gekeerd door doelman Lukasz Skorupski, maar in de rebound kon de alerte Llorente de openingstreffer binnen schuiven: 1-0.

Ook de tweede helft begon vrij gezapig, totdat Bologna dertien minuten na de pauze opeens voor het Napoli-doel opdook. Een schot van Nicola Sansone werd door verdediger Kalidou Koulibaly voor de voeten gekopt van Andreas Skov Olsen, die zijn eerste doelpunt in dienst van Bologna maakte: 1-1. Napoli was zichtbaar aangeslagen door de gelijkmaker en gaf even later opnieuw een grote kans weg. Ditmaal stuitte de vrije Sansone op doelman David Ospina.

Ancelotti bracht daarna Mertens in het veld, die direct gevaarlijk werd met een afstandsschot dat net naast ging. Twaalf minuten voor tijd kreeg de Belgische aanvaller een nog grotere kans, maar vanbinnen de zestien schoot hij wild over. Enkele minuten later sloeg Bologna aan de andere kant plots toe: Sansone werd vrij voor Ospina gezet door Blerim Dzemaili, waarna de vleugelspits de zestien binnen dribbelde en in de korte hoek vernietigend raak schoot: 1-2. In de zesde minuut van de blessuretijd nam Llorente een voorzet vanaf links aan op de borst, waarna de Spanjaard onberispelijk de gelijkmaker leek te maken. Na lang beraad kwam de VAR echter tot het oordeel dat Llorente buitenspel had gestaan.