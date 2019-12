Hradecky keepte tegen Bayern met ‘één oog’: ‘Ik heb geen fucking idee’

Bayer Leverkusen wist zaterdagavond op verrassende wijze met 1-2 te winnen op bezoek bij Bayern München. Lukas Hradecky, doelman van het elftal van trainer Peter Bosz, acht het na afloop een klein wonder dat hij maar één tegentreffer kreeg in de Allianz Arena. De Finse sluitpost verloor halverwege de eerste helft namelijk zijn contactlens en zag daardoor niks in de laatste fase voor rust.

“Ik verloor mijn contactlens in de eerste helft, dus ik heb de laatste twintig minuten voor rust amper iets kunnen zien. Probeer maar met één oog te spelen tegen Bayern München”, zegt Hradecky in gesprek met Sky Deutschland. Thomas Müller passeerde de sluitpost na ruim een halfuur spelen, maar bij die treffer viel hem niet al teveel te verwijten. Op de vraag hoe hij het voor elkaar kreeg om de schade enigszins beperkt te houden, volgt een simpel antwoord. “Ik heb geen fucking idee, eerlijk gezegd.”

In de tweede helft moest Hradecky aanmerkelijk vaker in actie komen, met maar liefst tien reddingen. Bayern raakte tevens verschillende keren de paal en de lat. “Ik heb nog nooit zoveel druk op het doel meegemaakt als vandaag. Ik moest bijna huilen toen de scheidsrechter er zes minuten bijtrok. We hadden geluk, maar het was een heroïsch optreden”, geeft de sluitpost te kennen. Ook Sven Bender bekent dat het Bayer Leverkusen niet tegenzat in de Allianz Arena.

“Het was extreem moeilijk, zij speelden heel sterk en wij hebben gepassioneerd gevochten. We hebben dit seizoen nog niet zoveel geluk gehad, maar deze wedstrijd heeft dat iets goed gemaakt. Dat heb je nodig om in München te kunnen winnen”, zegt Bender tegenover verschillende Duitse media. Bosz komt na afloop met een vergelijkbare analyse. “Natuurlijk ben ik waanzinnig tevreden met het resultaat, ook al hadden we het nodige geluk. De afgelopen weken was het eigenlijk andersom: dat wij de nodige kansen hadden, maar niet tot scoren kwamen.”