Fenerbahçe ziet koploper Sivasspor uit zicht verdwijnen na gelijkspel

Sivasspor heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om de Turkse landstitel. De koploper van de Süper Lig won zelf dankzij doelpunten van Hakan Arslan en Mustafa Yatabare met 2-0 van Kasimpasa en heeft nu een voorsprong van vijf punten op nummer twee Alanyaspor. Achter de koploper kwam Fenerbahçe niet tot een overwinning op Göztepe (2-2), waardoor de grootmacht uit Istanbul nu de vierde plek bezet, met eenzelfde puntenaantal als Alanyaspor, Trabzonspor en Medipol Basaksehir.

Fenerbahçe kwam door toedoen van André Castro na zeven minuten al op achterstand, maar op slag van rust volgde de gelijkmaker van Serdar Aziz. In de tweede helft was er echter opnieuw een achterstand voor de bezoekers nadat Luiz Gustavo een overtreding maakte in de zestien. Doelman Altay Bayindir wist de strafschop in eerste instantie te keren, maar de penalty moest vervolgens overgenomen worden omdat hij te ver van zijn lijn kwam. Alpaslan Öztürk faalde in de herkansing vervolgens niet, waarna Garry Rodrigues de eindstand nog op 2-2 bracht. Fenerbahçe incasseerde in de blessuretijd nog een rode kaart toen Luiz Gustavo opnieuw een overtreding beging en met zijn tweede geel moest inrukken.