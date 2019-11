‘Droomclub in Nederland? PSV is natuurlijk nog steeds mijn club’

In 'Kijkje in de Keuken' gaat Voetbalzone op bezoek bij een speler uit de Keuken Kampioen Divisie. In deze eerste aflevering wordt MVV-aanvaller Anthony van den Hurk ondervraagd door presentator Mounir Boualin en vertelt hij onder meer over zijn ambities, kookkunsten en hoe hij vroeger zijn werk als voetballer gebruikte om meisjes te versieren.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!