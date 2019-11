Vitesse zit in spagaat: ‘Na zes maanden was hij een wandelend lijk’

Vitesse verkeert in een sportieve dip. Na vier opeenvolgende nederlagen is het team van Leonid Slutsky naar de vijfde positie in de Eredivisie afgedaald en wordt gesproken over een mogelijk congé van de Rus, ook vanwege het belabberde spel van de Arnhemmers. Het Algemeen Dagblad schrijft dat clubeigenaar Valeri Oyf in een spagaat zit.

De in Nice wonende Oyf heeft bijna dagelijks contact met Slutsky en een breuk met de man die hij naar GelreDome haalde zou gezichtsverlies betekenen. De Russen doen samen de transferzaken van Vitesse en het ‘project Slutsky’ moet per se slagen, zo stelt het dagblad. Hij heeft zich immers nadrukkelijk bemoeid met de samenstelling van de selectie.

Het eerste dienstverband van Slutsky, bij Hull City, faalde jammerlijk, ondanks een enthousiast begin. “Hij stal het hart van de fans. 'Als we promoveren zal ik zingen, rappen en dansen', zei hij”, vertelt Britse sportjournalist Philip Buckingham. “Na zes maanden was hij een wandelend lijk. Hull stond onderin. Hij stierf bij nederlagen. Die emotie was overdreven. Hij kon absoluut niet omgaan met tegenslag.”

Slutsky lijdt ook zichtbaar onder de tegenslag bij Vitesse, net als in zijn laatste weken in Engeland. “Bij Hull kwam Slutski in een lastige situatie", stelt Buckingham. “De club moest na de degradatie uit de Premier League van alle dure spelers af. Slutski moest een nieuw team bouwen. Wat wel opviel: zijn transferbeleid was niet sterk. Hij maakte ook tactische fouten. Hull stond niet goed. In die laatste maand was Slutski radeloos en narrig.”

Vitesse verloor zondag bij Sparta Rotterdam (2-0) voor het eerst sinds september 2010 vier keer op rij in de Eredivisie. Het team van Skutsky is de enige ploeg zonder een punt uit de laatste vier Eredivisie-speelronden.