TOTO’s Tips: Ajax op zoek naar eerste overwinning op Franse bodem sinds 2002

Met een comfortabele voorsprong van zes punten in de competitie op nummer twee AZ kan Ajax zich voorlopig volledig richten op het kwalficeren voor de knock-outfase van de Champions League. Daar wachten nog twee obstakels: een uitduel met Lille OSC en een bezoek van Valencia aan Amsterdam. Samen met TOTO beschouwen wij voor op de laatste uitwedstrijd van Ajax in de Champions League dit kalenderjaar.

Wanneer Ajax met de trein richting Noord-Frankrijk vertrekt, doet men dat in de wetenschap dat uitwedstrijden een specialiteit zijn van de club. De spectaculaire uitzeges op Real Madrid en Juventus staan nog vers in het geheugen en kijkend naar de statistieken waren die overwinningen geen toeval: onder Erik ten Hag verloor Ajax nog geen enkele Europese uitwedstrijd. Ook in alle competities zijn de Amsterdammers niet te stoppen buiten de eigen Johan Cruijff ArenA. Ajax is namelijk ongeslagen in de laatste zeventien uitwedstrijden en wist zelfs twaalf van deze duels te winnen.

Wordt de uitvorm van Ajax ook Lille te veel? Bekijk hier de quotering voor een uitzege.

Overigens zit de tegenstander van Ajax even in een dipje. De ploeg van Cristophe Galtier pakte maar één punt uit de laatste vier wedstrijden in alle competities, terwijl de laatste drie duels slechts één doelpunt opleverde: die van Victor Osimhen in de Champions League tegen Valencia. De jeugdige spits van Lille staat bekend als een groot talent en heeft dit seizoen al negen keer gescoord, maar die treffer tegen Valencia was zijn enige in zijn laatste zes optredens voor de Noord-Franse ploeg.

Weet Victor Osimhen weer eens het net te vinden? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de Nigeriaan.

Met een simpele zege op Heracles Almelo liet Ajax opnieuw zien dat er maar één ploeg echt kansrijk is voor de landstitel dit seizoen. De vier goals tegen de Almeloërs betekenden dat de ploeg van Erik ten Hag wederom een kwartet aan treffers wist te maken. Dit was namelijk al de vijfde opeenvolgende wedstrijd waarin Ajax vier keer scoorde. Feyenoord, PEC Zwolle, Chelsea en FC Utrecht moesten er eerder ook al aan geloven. Het is voor de Amsterdammers voor het eerst sinds 1993 dat ze in vijf duels op rij minstens vier keer trefzeker waren; een bijzondere reeks dus.

Weet Ajax opnieuw voor minstens vier treffers te zorgen tegen Lille? Bekijk hier de quotering.

Ajax moet het woensdag vanwege schorsingen doen zonder Daley Blind en Joël Veltman, maar weet dat de ploeg bijna altijd zelf tot scoren komt. Wordt het dus een kwestie van één doelpunt meer maken dan de tegenstander? Gelukkig voor Ajax is één man in grootse vorm: Quincy Promes maakte afgelopen weekend twee doelpunten tegen Heracles en staat op vijf treffers in zijn laatste vier wedstrijden voor de Amsterdammers. Ondanks dat de aanvaller in het begin lang niet altijd zeker was van een basisplaats, heeft Promes zich inmiddels opgewerkt tot clubtopscorer met dertien doelpunten dit seizoen. Scoren tegen Lille is trouwens niet nieuw voor hem: in de heenwedstrijd zorgde de Amsterdammer voor het openingsdoelpunt in de wedstrijd.

Scoort Quincy Promes opnieuw voor zijn ploeg tegen Lille? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de aanvaller.

Let op, deelname alleen voor achttien jaar en ouder.