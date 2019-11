Voormalig landskampioen wil nog één keer vlammen in zijn geliefde Eredivisie

Douglas Franco Teixeira, kortweg, Douglas aast vurig op een rentree in zijn geliefde Eredivisie. De clubloze verdediger werd deze week gelinkt aan FC Emmen, maar van een dienstverband is zeker (nog) geen sprake. De tot Nederlander genaturaliseerde Braziliaan is op zoek naar speelminuten en heeft zich de afgelopen tijd in het zweet gewerkt om zijn doel te bereiken. Na een donkere periode van drie jaar wil Douglas zich nu opnieuw bewijzen. "Ik wil gewoon weer in het weekend op het veld staan", zo stelde de 31-jarige stopper bij de NOS.

Door Tim Siekman

Douglas is druk bezig zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Volgens RTV Drenthe loert de routinier momenteel op een samenwerking met FC Emmen, waar hij diverse fysieke tests heeft afgelegd. Volgens een van zijn zaakwaarnemers heeft hij de club uit Drenthe absoluut op één staan. "Zijn vrouw voelt zich thuis in Enschede en de afstand van Enschede naar Emmen is goed te doen", zo klonk het bij de regionale omroep. De cryptische reactie van Emmen-voorzitter Ronald Lubbers liet niet lang op zich wachten: "We gaan op dit moment niet met elkaar in gesprek."

Een terugkeer in de Eredivisie kan niet worden uitgesloten voor Douglas, maar dan moet hij wel fitter voor de dag komen dan de afgelopen maanden en jaren. Vanwege een gebrek aan sportieve uitdagingen oogt Douglas zwaarder dan voorheen. Zijn glorietijden met FC Twente, de club waarmee hij onder meer de landstitel in 2010 pakte, lijken ver weg. Na een reis langs Rusland, Turkije en Portugal wil hij nu weer vlammen in Nederland. "Ik ben weer klaar om lekker te voetballen. FC Twente? Dat zou leuk zijn, maar het maakt mij niet uit. Ik wil gewoon weer op het veld staan."

'Douglas is sterk, snel, hard'

Medio 2007 streek Douglas neer in Enschede. Ronald de Boer tipte naar eigen zeggen vriend Fred Rutten, die hij nog kende van hun gezamenlijke tijd bij FC Twente. "Mijn schoonvader kwam met een makelaar en die had vier cd's: drie aanvallers en een verdediger. Ik zei tegen mijn schoonvader: als ik er eentje moet kiezen, dan kies ik die verdediger. Een soort Lúcio-type, een speler waarvan je weet dat je een moeilijke middag tegemoet gaat. Sterk, snel, hard, maar ook de drang om naar voren te komen. Dit is ook een speler die je kan shapen. Ik zou voor hem gaan."

De Boer klopte eerst aan bij Ajax, maar de Amsterdammers 'gaven geen sjoege'. Rutten had wel interesse. "Hij is op stage gekomen en the rest is history", aldus De Boer eerder bij Eredivisie Live. Douglas kreeg in zijn beginjaren kritiek op het feit dat hij op technisch en tactisch vlak niet de meest onderlegde voetballer was, terwijl ook zijn onbeholpenheid kritisch onder de loep werd genomen. Onder de vleugels van Rutten en Steve McClaren ontwikkelde hij zich echter sterk, met als gevolg een roep voor de verdediger in het Nederlands elftal.

Bij Oranje ontbrak namelijk al jarenlang een dergelijke rücksichtslose stopper, zo was de tendens in Nederland. Na maanden van onzekerheid kreeg de geboren Braziliaan eind 2011 het Nederlandse staatsburgerschap. Een uitnodiging voor Oranje volgde in september 2012, toen de robuuste verdediger speelgerechtigd was na vijf jaar onafgebroken in de Eredivisie te hebben gespeeld. Douglas kwam echter nimmer verder dan een plek op de bank bij het Nederlands elftal. Waar zijn interlandloopbaan als een nachtkaars uitging, ging ook zijn clubcarrière snel bergafwaarts.

Betrapt op dopinggebruik

Bij Dinamo Moskou wist Douglas zijn draai nog wel te vinden. Bij de Moskovieten was hij vaak verzekerd van een basisplek, maar na twee jaar besloot de club toch afscheid te nemen. Trabzonspor kwam voorbij, maar in het hectische Turkije werd Douglas niet gelukkig. Sporting Portugal, dat in 2011 al belangstelling had, bood na een seizoen uitvlucht. De verdediger kwam in Portugal echter nooit dicht bij een vaste plek bij de eerste elf. In totaal speelde hij slechts zeven wedstrijden voor de topclub uit Lissabon, waarbij het laatste duel uit januari 2017 dateert.

Douglas belandde steeds dieper in een zwart gat. De Braziliaan had al ruim een jaar niet gespeeld toen hij in februari 2018 met groot nieuws naar buiten trad: hij was betrapt op dopinggebruik. In april 2017 had hij een plaspil ingenomen, niet wetende dat deze op de verboden lijst stond. "Ik moet tot mijn spijt melden dat er tijdens een anti-dopingtest, uitgevoerd aan het einde van april vorig jaar, een positief resultaat naar voren is gekomen. In mijn optiek heb ik nooit prestatiebevorderende middelen gebruikt om mijn sportieve prestaties te verbeteren", aldus Douglas in een bericht op Instagram.

Douglas in 2012 op de training van Oranje, naast Bruno Martins Indi, Nigel de Jong en Ibrahim Afellay.

"Ik had niet door dat de pil die ik had genomen een substantie bevatte die door de WADA (World Anti-Doping Agency, red.) wordt afgekeurd. Ik deed het, heel naïef, zonder advies van de club en zonder de medische staf van de club te informeren. Ik wil mijn excuses aanbieden aan Sporting Portugal, mijn teamgenoten, de technische staf, de medische staf, het bestuur en aan alle supporters, omdat ik onopzettelijk deze fout heb gemaakt. Ik herhaal dat het nooit mijn bedoeling is geweest om de sport in diskrediet te brengen. Ik heb een fout gemaakt en daarvoor mijn oprechte excuses."

'Dit is echt mijn thuis'

Kort na zijn ontboezeming liet hij zijn contract bij Sporting, waar hij een afkoopclausule van 45 miljoen euro had, ontbinden. Douglas vertrok naar zijn thuisland Brazilië, maar een verwacht verblijf van weken liep uit op maanden. Nu is Douglas al weer een tijdje woonachtig in zijn geliefde Nederland. "Ik ben al best lang terug in Enschede. Iedereen zoekt mij, maar ik ben gewoon hier. Ik houd ook niet zo van aandacht", zei Douglas in september in gesprek met ELF Voetbal. De verdediger gaf aan dat hij nog enkele jaren wil vlammen alvorens hij met voetbalpensioen zou gaan.

In een poging weer fit te worden, meldde Douglas zich bij amateurclub SC Barbaros uit Hengelo. "Ik kende de voorzitter goed en heb gevraagd of ik kon meetrainen. Het is dicht bij huis en zo blijf je aan het voetballen", stelde de stopper, die aangaf dat hij sowieso in Enschede wil blijven vertoeven. "Mijn bed in Enschede slaapt lekkerder dan ieder ander bed. Ik heb in grote steden gewoond, maar een grote stad is alleen leuk als je heel kort gaat. Om te winkelen, of om naar een restaurant te gaan. Ik hoef niet iedere dag in die drukte te zijn. Daarom woon ik zo graag in Enschede. Na mijn carrière ligt mijn leven hier."