Vrijdag, 22 November 2019

Real Madrid gaat speler verleiden met topsalaris

Jean-Clair Todibo wil Barcelona in januari op huurbasis verlaten. Bayer Leverkusen is de belangrijkste gegadigde om de centrumverdediger tijdelijk over te nemen. (Goal)

Leicester City is van plan om James Maddison een verdubbeling van zijn salaris aan te bieden. The Foxes willen hiermee voorkomen dat de middenvelder wordt weggeplukt door Manchester United. (The Sun)

Real Madrid wil het contract van Karim Benzema verlengen tot medio 2023. De Spaanse grootmacht is bereid het salaris van de spits flink op te schroeven in een poging de Fransman te verleiden. (Marca)

Vissel Kobe ziet Mario Gómez als vervanger van de gestopte David Villa. De Duitse aanvaller staat momenteel nog onder contract bij VfB Stuttgart. (Diverse Duitse media)

Christian Benteke denkt erover na om Crystal Palace in januari de rug toe te keren. De aanvaller, die vaak op de bank zit, vreest voor zijn plaats in de Belgische EK-selectie. (Daily Star)