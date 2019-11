Emotionele Pochettino nam op bijzondere manier afscheid van spelersgroep

Tottenham Hotspur maakte dinsdagavond bekend dat men de samenwerking met Mauricio Pochettino had beëindigd. De mededeling kwam voor veel fans van Tottenham als een verrassing, daar men op meer krediet had gerekend voor de Argentijnse manager. Pochettino heeft die dinsdag op een bijzondere manier afscheid genomen van zijn spelersgroep.

Pochettino stond sinds 2014 aan het roer bij de Londenaren en gidste de club naar de top van het Engelse voetbal. Daarnaast behaalde de trainer internationaal succes door vorig seizoen de finale van de Champions League te bereiken. De voorganger van José Mourinho liet dinsdag in de kleedkamer van Tottenham een boodschap achter voor zijn selectie.

Bij het ophalen van zijn spullen liet een geëmotioneerde Pochettino op een bord in de kleedkamer een boodschap achter voor zijn voormalig pupillen, zo laat Jesús Pérez, de Spaanse assistent-coach waar de trainer mee samenwerkte bij Tottenham, weten op Twitter. "Ik wil jullie allemaal bedanken. We kunnen geen afscheid nemen... Jullie zitten voor altijd in ons hart", aldus Pochettino.

Mourinho, die Pochettino de volgende dag al opvolgde, had donderdag lovende woorden over voor zijn voorganger. “Ik moet hem feliciteren met het geweldige werk dat hij heeft geleverd. De club zal altijd zijn thuis zijn, dit is voor altijd zijn trainingscomplex. De deur zal openstaan, hij kan komen wanneer hij wil en als hij de mensen hier mist. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat morgen weer een nieuwe dag komt, waarin hij het geluk kan vinden”, aldus de Portugees op de persconferentie.