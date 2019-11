‘Daardoor zijn soms transfers nodig en in die zin is er niks anders dan bij PSV’

Twan Scheepers werkte jarenlangs als jeugdtrainer in de opleiding van PSV, maar de oud-aanvaller begeeft zich sinds enkele maanden in een geheel andere wereld. Scheepers ging met Phillip Cocu mee naar Derby County, waar hij de functie van assistent-manager bekleedt. De voormalige PSV-opleider volgt zijn voormalige werkgever vanuit Engeland echter nog steeds op de voet.

Bij zijn entree bij Derby kreeg Scheepers van de Engelse media de welkomstboodschap 'welkom in de jungle' mee. "Nu begrijp ik die opmerking wel", laat hij enkele maanden later weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Scheepers doelt daarmee op de financiële belangen en de moordende concurrentie in de Championship. De rechterhand van Cocu geniet evenwel met volle teugen van zijn nieuwe leven. "Het is bijna niet voor te stellen hoe massaal supporters mee­leven en zich verbonden voelen met hun club. Geweldig. Bij PSV is dat ook zo, maar hier loopt voetbal voor mijn gevoel nog meer als een rode draad door het leven van veel fans."

Derby wil op korte termijn terugkeren in de Premier League, al geven de resultaten van dit seizoen weinig reden voor optimisme. The Rams staan op een enigszins teleurstellende zestiende plaats, al duurt het seizoen nog lang. Met een aantal overwinningen is een plaats in de play-offs weer een serieuze optie. "Daar houden we ons aan vast", blijft Scheepers positief naar de toekomst kijken. "De club heeft een visie zoals PSV die een aantal jaren geleden ontrolde en wil de stap naar boven op een stabiele manier maken, bij voorkeur met een aantal zelf opgeleide jeugdspelers. Daar wil ik heel graag mijn steentje aan bijdragen."

Scheepers werkte bij PSV aan de doorstroming van jeugdspelers en de assistent van Cocu streeft bij Derby hetzelfde doel na. "Maar op korte termijn moet er gewoon worden gepresteerd. Daardoor zijn soms externe transfers nodig en in die zin is er niks anders dan bij PSV." De Eindhovense club bevindt zich in een sportieve crisis, weet ook Scheepers, die uit ervaring weet dat het winnen van wedstrijden het beste medicijn is. "Het klinkt zo eenvoudig en het is overal hetzelfde, maar uit een crisis kom je alleen met een paar goede overwinningen op rij."