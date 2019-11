Clausule van 180 miljoen moet Real en Barça afschrikken

Glen Kamara is in beeld bij een aantal Engelse clubs. Rangers FC hoopt deze gegadigden echter te slim af te zijn door de middenvelder een nieuw contract aan te bieden. (Football Insider)

De Spaanse middenvelder wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid of Barcelona.