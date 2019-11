Bonucci klimt in lijst topsalarissen; De Ligt en Ronaldo nog altijd ver weg

Leonardo Bonucci tekende dinsdag een nieuw contract bij Juventus. De 32-jarige verdediger, die eerder nog tot de zomer van 2023 vastlag, staat zodoende een jaar langer onder contract. Diverse Italiaanse media melden dat de routinier met zijn krabbel nu een van de grootverdieners is in de Serie A. Naar verluidt komt Bonucci op een gedeelde negende plek op de lijst terecht.

Met deze nieuwe verbintenis is de stopper een van de tien spelers van Juventus die in de top dertien van bestbetaalde voetballers in de Serie A staat. Italiaanse media stellen dat Bonucci zes miljoen euro per jaar gaat opstrijken in Turijn. Zodoende verdient hij nu net zoveel als teamgenoten Sami Khedira en Douglas Costa en Gianluigi Donnarumma (AC Milan) en Kalidou Koulibaly (Napoli).

Volgens Tancredi Palmeri, journalist van onder meer beIN Sports, moet Bonucci nog enkele bekende namen voor zich dulden op de lijst. Miralem Pjanic (6,5 miljoen), Aaron Ramsey (6,9 miljoen), Romelu Lukaku (7 miljoen), Paulo Dybala (7 miljoen) en Gonzalo Higuain (8,5 miljoen) verdienen nog iets meer dan de ervaren verdediger van la Vecchia Signora.

Nummer drie op de lijst van topsalarissen is Juventus-middenvelder Adrien Rabiot, die negen miljoen euro per seizoen ontvangt. Matthijs de Ligt verdient naar verluidt aanzienlijk meer dan Bonucci, met een jaarlijkse gage van tien miljoen euro. De absolute grootverdiener in Italië is superster Cristiano Ronaldo, die bij Juventus kan rekenen op 31 miljoen euro op jaarbasis.

Bonucci new deal makes him joint 10th Serie A best paid.



Juventus owning 10 out of 13 best paid players



Top10



1Cristiano 31m€

2De Ligt 10

3Rabiot 9

4Higuain 8.5

5Dybala 7

6Lukaku 7

7Ramsey 6.9

8Pjanic 6.5

9Donnarumma 6

10Douglas Costa 6

10Khedira 6

10Koulibaly 6

10Bonucci 6 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 20, 2019