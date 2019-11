Türüç en Bayram in de bres voor gepeste Hüseyin (11): ‘Ik ben hartstikke trots’

Deniz Türüç en Ömer Bayram hebben het in een videoboodschap opgenomen voor Hüseyin Taspinar. De elfjarige jongen deed afgelopen week in het programma Nieuwe Maan van de NTR een oproep aan de Nederlandse basisscholen, omdat hij gepest en buitengesloten wordt. Het fragment is opgepikt door de in Nederland geboren Turkse internationals, die Hüseyin uitnodigen om een wedstrijd van Galatasaray of Fenerbahçe bij te wonen.

Hüseyin heeft een hangend ooglid en klompvoeten. “Als ik naar buiten ga, word ik daarmee vaak uitgescholden. Ik mag dan niet meedoen met de jongens. Dat geeft me een rotgevoel, dat ik denk van: niemand wil met mij spelen, dan ga ik nooit meer naar buiten”, vertelt Hüseyin in het fragment van Nieuwe Maan. Hij heeft een brief naar alle reguliere basisscholen geschreven. “Dat heb ik gedaan, zodat ik, maar ook andere kinderen, lekker kunnen spelen en met elkaar kunnen omgaan zolang ze willen.”

“Ik ben gewezen op jouw video en ik moet zeggen dat ik hartstikke trots op jou ben. Je hebt in ieder geval mijn steun. Het is niet leuk om gepest te worden, maar ik zie in ieder geval dat jij een hele sterke en stoere jongen bent”, zo begint Türüç zijn videoboodschap. “Houd je lekker sterk en maak je niet druk om dit soort dingen. De mensen die pesten, zitten zelf fout. Je moet je vooral niet druk maken. Ik heb hier ook Ömer Bayram van Galatasaray naast me zitten.”

“Hey jongen, ik heb je filmpje net samen met Deniz gezien en jij bent bijzonder, je moet je helemaal nergens zorgen om maken. De jongens die pesten, die zijn zwak en jij bent heel sterk. Er zijn genoeg jongens die met jou samen willen spelen, dat weet ik zeker. Jij bent een stoere en vrolijke jongen en je kan ook nog eens heel goed dansen, daarmee moet je zeker wat gaan doen”, voegt Bayram toe. Türuç besluit: “Als je een keer in Istanbul bent, willen we je uitnodigen voor een wedstrijd van Galatasaray of Fenerbahçe. Of voor het Turkse nationale team. Ik zal zorgen dat onze shirtjes bij jou terechtkomen.”