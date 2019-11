Arsenal stuurt scouts naar Turkije - IJsland

Manchester United wil Mario Mandzukic snel begroeten. De grootmacht hoopt dat Juventus toestemming geeft dat de spits volgende maand al kan trainen in Engeland, in afwachting van een wintertransfer. (Tuttosport)

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn zinnen gezet op een hereniging met AC Milan. De transfervrije spits, die ook in beeld is bij onder andere Napoli en Bologna, vraagt 3,5 miljoen euro per jaar. (Mediaset)