Alarmbellen rinkelen bij Real Madrid: vrees voor ernstige knieblessure

Real Madrid moet vrezen voor een lange absentie voor James Rodriguez. Verschillende media in Colombia en Spanje melden dat de middenvelder van de Koninklijke tijdens een training van de nationale ploeg in de Verenigde Staten een ernstige knieblessure heeft opgelopen. Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur is.

James trainde deze hele week gewoon mee, maar moest in de laatste training geblesseerd uitvallen. Er bestaat de vrees dat de 28-jarige creatieveling zijn kruisbanden heeft afgescheurd. James zal vrijdag hoe dan ook niet in actie komen bij de vriendschappelijke wedstrijd tegen Peru, zo heeft de voetbalbond van Colombia inmiddels bevestigd.

Volgens het persbericht klaagde James over een slecht gevoel in zijn linkerknie. "De eerste medische testen zijn inmiddels achter de rug", aldus de bond. "In de komende uren wordt er verder grondig onderzoek gedaan om een definitieve diagnose te stellen." De medische staf van Colombia heeft inmiddels contact gehad met het medisch personeel van Real Madrid om men te informeren.