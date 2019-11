‘Onbetaalbare blik van Virgil van Dijk: en wie ben jij eigenlijk?’

Liverpool wist zondag een belangrijke slag te slaan in de Engelse titelrace door Manchester City met 3-1 te verslaan. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bleek sterker dan de titelconcurrent, die toch wel wat kansen creëerde op Anfield. Henk Spaan zag dat Van Dijk na afloop een kritische vraag kreeg gesteld.

Naast de topper tussen Liverpool en Manchester City bekeek Spaan ook de confrontatie tussen Ajax en FC Utrecht, die uitmondde in een simpele zege voor de Amsterdammers: 4-0. De genoemde duels werden bijgewoond door Fresia Cousiño Arias bij FOX Sports en Suse van Kleef voor Ziggo Sport. Spaan zag dat laatstgenoemde journalist terecht kritisch was.

'Suse vroeg aan Van Dijk wat hij, gezien de hoeveelheid kansen van City, vond van Liverpools kwetsbaarheid achterin. Onbetaalbare blik van Virgil: En wie ben jij eigenlijk?, leek hij te willen zeggen. De vraag was goed: Liverpool won vooral door zijn dodelijke aanvallers. City miste kansen', schrijft Spaan in zijn column voor Het Parool.

'Fresia interviewde Ten Hag als een routinier en ook aan Bruggink, die allang weet dat hij zijn presentator serieus moet nemen, stelde ze vragen waarop hij zijn kennis, bijvoorbeeld over de positie van Labyad, kwijt kon. Het is te gek voor woorden dat de commerciële omroepen hier het voortouw nemen. Wie zijn er nu beter: Fresia en Suse of Joep Schreuder?', doelt Spaan op de verslaggever van de NOS.