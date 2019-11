Uli Hoeness legt werkwijze Bayern in zoektocht naar nieuwe trainer uit

Niko Kovac werd na de ontluisterende 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt van vorige week zaterdag ontslagen als trainer van Bayern München. De inmiddels vertrokken oefenmeester stond er naar verluidt slecht op bij een groot deel van de Bayern-selectie en voorzitter Uli Hoeness geeft bij ZDF toe dat Kovac inderdaad nog weinig steun had bij de spelers van de Duitse grootmacht. Interim-trainer Hansi Flick geniet voorlopig het vertrouwen bij Bayern, dat niet haastig op zoek gaat naar een nieuwe hoofdcoach.

"Er waren zeker spelers die wilden dat Kovac zou vertrekken, daarom hebben we als clubleiding ook op gepaste wijze ingegrepen", geeft Hoeness toe. Voormalig Bayern-trainer Carlo Ancelotti werd ook weggestuurd omdat de spelersgroep niet meer tevreden over hem was, maar volgens Hoeness zijn de spelers van der Rekordmeister niet onhandelbaar. "Als dat zo zou zijn, dan hadden ze niet zo geweldig gespeeld tegen Borussia Dortmund", verwijst de bestuurder naar de eclatante 4-0 zege van zaterdag. "Wil je op een avond als deze alleen maar negatieve vragen stellen, of wordt er ook nog gesproken over de topprestatie van Bayern?"

Bayern won met 2-0 van Olympiacos in de groepsfase van de Champions League en dus met ruime cijfers van Dortmund in competitieverband. Flick staat er derhalve goed op bij Hoeness. "Een ding is duidelijk na zo'n geweldige week met twee overtuigende overwinningen. We gaan niet zomaar afscheid nemen van Flick om vervolgens iemand te benoemen die hier maar een aantal maanden komt te werken. We gaan ons daar komende week over buigen en zullen het zeker als eerste over Flick hebben."

"We hebben onszelf tijd verschaft met de aanstelling van Flick en moeten nu concreet maken wat we echt willen. We moeten altijd een langetermijnoplossing voor ogen houden. In de tussentijd is Flick geen slechte keuze, lijkt mij", voegt Hoeness daaraan toe. Erik ten Hag en Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel lijken de belangrijkste kandidaten om in Zuid-Duitsland aan de slag te gaan, al heeft Ten Hag al verklaart dat hij niet tussentijds bij Ajax wil vertrekken. De clubloze Arsène Wenger heeft volgens media in Duitsland al te horen gekregen van Bayern dat hij niet in beeld is.