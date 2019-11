Juventus moet vol aan de bak in Derby della Mole na late treffers Lukaku

Internazionale is zaterdagavond op bezoek bij Bologna door het oog van de naald gekropen. Het elftal van trainer Antonio Conte keek een kwartier voor tijd nog tegen een 1-0 achterstand aan, maar trok door twee late doelpunten van Romelu Lukaku toch nog aan het langste eind: 1-2. Inter heeft de druk op Juventus daarmee aanzienlijk opgevoerd: de grootste titelconcurrent speelt later vanavond nog de Derby della Mole tegen Torino en heeft dan een zege nodig om de koppositie weer over te nemen van i Nerazzurri.

Stefan de Vrij was de enige Nederlander die aan de aftrap verscheen in het Stadio Renato Dall'Ara; bij Bologna begonnen Stefano Denswil en Jerdy Schouten op de reservebank en ontbrak Mitchell Dijks vanwege blessureleed in de wedstrijdselectie. De thuisploeg begon brutaal en kreeg na drie minuten spelen de eerste kans van de wedstrijd. Nicola Sansone zette het hoofd tegen een voorzet van Mattias Svanberg, maar Samir Handanovic voorkwam een knappe redding een vroege openingstreffer.

Kort erna volgde het antwoord van Inter: Lautaro Martínez dwong Lukasz Skorupsi tot katachtig ingrijpen na voorbereidend werk van Valentino Lazaro. Laatstgenoemde kon overigens voor het eerst sinds zijn zomerse komst van Hertha BSC rekenen op een basisplaats. Inter speelde niet groots en moest uitiendelijk genoegen nemen met een doelpuntloze ruststand, mede door twee afgekeurde doelpunten. Een treffer van Martínez werd geannuleerd vanwege buitenspel, terwijl Lukaku de pech had dat de bal in een eerder stadium de zijlijn al had gepasseerd.

Inter kwam vervolgens zwak uit de kleedkamer en dat resultaat na 59 minuten in een voorsprong voor Bologna. Het team van Sinisa Mihajlovic kon zich eenvoudig door de defensie van de bezoekers heen voetballen, waarna een afstandsschot van Roberto Soriano Handanovic te machtig was: 1-0. Inter leek vervolgens af te stevenen op de tweede competitienederlaag van het seizoen, maar in het laatste kwartier schoot Lukaku de Milanezen toch nog te hulp. De spits tekende een kwartier voor tijd uit een rebound voor de gelijkmaker en groeide in minuut 91 uiteindelijk uit tot matchwinner, door een strafschop te benutten.