Locadia geeft visitekaartje af op probleemloze avond voor Schreuder

TSG Hoffenheim heeft vrijdag eenvoudig weten te winnen van SC Paderborn. De ploeg van Alfred Schreuder kwam tegen de promovendus in de eerste helft al op een 3-0 voorsprong en deze gaf men na de onderbreking niet meer weg. Jurgen Locadia stond in de basis bij Hoffenheim en nam de derde treffer voor zijn rekening. Joshua Brenet zat negentig minuten op de bank bij de thuisploeg.

Paderborn stond voor aanvang van het duel met Hoffenheim al stijf onderaan in de Bundesliga en de hekkensluiter kon tegen Schreuder en consorten geen verrassing produceren. Hoffenheim begon ijzersterk en liet in de eerste helft weinig heel van de bezoekers. Een prachtige vrije trap van Robert Skov na net een minuut spelen brak de ban: 1-0. Pavel Kaderabek kon even later de voordelige marge verdubbelen door het eindstation te vormen van een puike aanval: 2-0.

Locadia nam al in minuut 25 de laatste treffer van de avond voor zijn rekening. De ex-aanvaller van PSV controleerde een voorzet van Kaderabek in het strafschopgebied, speelde zijn directe tegenstander uit en schoot in de lange hoek raak: 3-0. Door de riante overwinning stijgt Hoffenheim naar de vijfde plek van de Bundesliga en heeft de ploeg nu zeventien punten verzameld uit tien wedstrijden.