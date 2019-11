Ryan Babel en Ömer Bayram spelen hoofdrol bij zege Galatasaray

Galatasaray heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de Süper Lig. Cim Bom was in eigen huis te sterk voor Rizespor door toedoen van onder anderen Ömer Bayram en Ryan Babel: 2-0. De twee waren in de eerste helft betrokken bij beide goals van Galatasaray, dat door de zege naar de vijfde plek stijgt. Rizespor is door de nederlaag op de veertiende positie terug te vinden.

Galatasaray stond al binnen twintig minuten spelen op een comfortabele voorsprong. Na een kwartier spelen wist Montassar Talbi geen raad met de strakke voorzet van Bayram, voormalig speler van NAC Breda. De verdediger kopte onder druk de bal in eigen doel: 0-1. Even later mocht Babel aanleggen vanaf elf meter na een handsbal in de zestien meter. De Oranje-international hield zijn zenuwen in bedwang: 2-0.

De thuisploeg, met Ryan Donk negentig minuten op de bank, had in de tweede helft eveneens weinig te duchten van het bezoek. De manschappen van trainer Fatih Terim hoefden na de rust niet meer te vrezen voor puntenverlies, aangezien Rizespor nauwelijks een vuist kon maken. Door de overwinning herstelt Galatasaray zich van de 1-0 nederlaag tegen Besiktas van afgelopen zondag.