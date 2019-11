WK-sensatie wijst Frenkie de Jong aan als voorbeeld: ‘Hij is zó intelligent’

Barcelona rondde begin september op de slotdag van de zomerse transferperiode een opvallende transfer af. De Catalaanse grootmacht maakte toen namelijk bekend de pas zestienjarige Pedro González López, voetbalnaam Pedri, per 1 juli 2020 toe te voegen aan de jeugdopleiding. Pedri, nu nog speler van Las Palmas, staat te boek als een van de grootste talenten van Spanje en vertelt vrijdag in een interview met Sport openhartig over zijn speelstijl en grote voorbeelden.

Het toptalent kan volgens kenners uit de voeten als middenvelder en aanvaller, maar zelf is hij duidelijk over zijn positie. "Ik zie mezelf meer als een centrale middenvelder met aanvallende impulsen. Ik houd ervan om betrokken te zijn bij de opbouw van achteruit", vertelt Pedri. Op de vraag van Sport 'wat hem vooral trekt van het huidige Barcelona', heeft de Spaanse tienersensatie een helder antwoord. "Ik was blij met de aankoop van Frenkie de Jong, hij is een geweldige toevoeging. Hij is een zeer goede speler en zó intelligent op het veld. Ik richt me veel op hem."

"Een andere speler die mijn aandacht heeft getrokken is Arthur. En natuurlijk staat Lionel Messi boven iedereen. Ik bewonder hem voor wat hij doet en voor wat hij vertegenwoordigt", vervolgt Pedri, die erkent dat voormalig Barcelona-middenvelder Andrés Iniesta de speler is die hem 'het meest heeft geïnspireerd'. "Dat is overduidelijk, vanwege zijn manier van voetballen. Hij heeft een stijl waarvan we allemaal houden. Maar hij is ook een relaxte gozer. Ik houd ervan dat hij zo bescheiden is, ondanks alles wat hij als voetballer bereikt heeft."

Pedri is momenteel met Spanje Onder-17 actief op het WK in Brazilië. De jonge Spaanse talenten staan er prima voor in hun groep, na een doelpuntloze remise tegen Argentinië en een 5-0 zege op Tadzjikistan. Pedri maakte in beide wedstrijden de negentig minuten vol en geldt als de grote blikvanger van het toernooi, merkt de verslaggever van Sport op. "Dat wist ik niet eens. Ik heb de meest media-aandacht proberen te ontwijken. Ik probeer me te focussen op mezelf en op de ploeg", reageert de belofte.

"Ik denk dat we het toernooi kunnen winnen, als ik eerlijk ben", vertelt de toekomstige Barcelona-speler over de titelkansen van Spanje in Brazilië. "De wedstrijd tegen Argentinië was moeilijk, maar openingswedstrijden zijn altijd lastig. Je moet altijd wennen aan de competitie, het klimaat… Aan alles. Je moet niet vergeten dat geen enkele speler in ons team eerder op een WK heeft gespeeld. We hebben een goede ploeg en moeten proberen iedere wedstrijd te winnen."