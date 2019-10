'Heuse revolte in de Keuken Kampioen Divisie; trainer krijgt mes in de rug’

Maxime Gunst en Pieter Nys staan er slecht op bij MVV Maastricht, dat de spelers kwalijk neemt dat ze aan de stoelpoten van trainer Fuat Usta zagen. De Limburgse club heeft dat in een uitgebreide mail laten weten aan Gunst en het schrijven is inmiddels in handen gekomen van de Limburger. De spelers zelf willen overigens niet reageren op de ontstane ophef bij MVV.

De Belgische spelers in Nederlandse dienst wordt verweten dat zij doelbewust medespelers, supporters en sponsors hebben opgezet tegen de technische staf van MVV, om er zo voor te zorgen dat Usta en consorten zouden worden ontslagen. De clubleiding van de nummer negentien in de Keuken Kampioen Divisie neemt de hele kwestie blijkbaar hoog op, want volgens bovengenoemde regionale krant hebben Gunst en Nys geprobeerd om een 'heuse revolte' te beramen.

Gunst en Nys kunnen zich totaal niet vinden in de forse kritiek aan hun adres, maar daar neemt het MVV-bestuur geen genoegen mee. "In tegenstelling tot hetgeen jij hebt verklaard, komen wij tot de conclusie dat jij spelers, sponsors en supporters direct, dan wel indirect hebt proberen op te zetten tegen de technische staf. Daarmee heb je aldus wel degelijk een negatieve rol hebt gespeeld en heb je het gezag van de hoofdtrainer ondermijnd", zo valt te lezen in een mail van MVV aan Gunst, ondertekend door technisch directeur Ron Elsen.

De spelers in kwestie willen hun verhaal niet in de media doen, maar hebben ondertussen wel juridische hulp ingeschakeld. Vanwege een 'verstoorde arbeidsrelatie' werden Gunst en Nys enkele weken geleden al op non-actief gesteld door MVV, dat tot nu toe een zeer tegenvallende jaargang beleeft. De laagvlieger werd dinsdag in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door FC Dordrecht (3-1), waardoor de druk op Usta alleen nog maar verder is toegenomen.