Dest: ‘Ik heb niet alle reacties gelezen, soms zie je al dat het negatief is’

Sergiño Dest hakte eerder deze week de knoop door wat betreft zijn toekomst als international. De vleugelverdediger van Ajax verkoos na lang nadenken de Verenigde Staten boven het Nederlands elftal. Dest heeft veel reacties ontvangen op zijn keuze voor Team USA, al was volgens de jonge Ajacied niet iedereen positief over het feit dat hij Oranje overslaat.

"Heel veel mensen hebben mij ook gefeliciteerd", verklaart Dest donderdag tegenover FOX Sports. "Anderen waren het er niet mee eens. Het is een moeilijke beslissing geweest. Als ik voor Nederland had gekozen, had ik dezelfde reacties gekregen van de andere kant." De Ajax-verdediger probeert zich zoveel mogelijk af te sluiten van negatieve commentaren. "Ik heb ze niet eens allemaal gelezen. Soms zie je al dat het negatief is. Ik kan me niet precies herinneren wat er allemaal gezegd is."

Dest merkt dat de reacties uit de Verenigde Staten in de meeste gevallen veel positiever zijn dan in Nederland. De rechtsback denkt te weten waarom dat zo is. "Ik heb daar ook in de jeugd gespeeld, dus ik heb een goede band met die mensen opgebouwd. Voor Nederland is het natuurlijk allemaal minder leuk. Maar keuzes moeten nu eenmaal gemaakt worden in het leven. Het is niet makkelijk."

De flankspeler van Ajax viert zondag zijn negentiende verjaardag, al zit Dest niet per se op cadeau’s te wachten. Na lang aandringen van de verslaggever van FOX Sports komt de neo-international van de Verenigde Staten alsnog met een antwoord. "Ik hoop op drie punten tegen PEC Zwolle en Chelsea." Ajax staat vrijdagavond tegenover PEC, terwijl Chelsea dinsdag in Londen de opponent is in de groepsfase van de Champions League.