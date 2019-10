Eerste zege in 206 dagen biedt voormalige Premier League-sensatie hoop

Bolton Wanderers beleefde op 22 oktober een klein hoogtepuntje in een verder inktzwarte periode, want the Trotters wisten voor de eerste keer in 206 dagen een wedstrijd winnend af te sluiten. De verrassende 0-2 zege op Bristol Rovers zal in Bolton en omstreken echter aanvoelen als een zogeheten Pyrrhus-overwinning, want de problemen in het University of Bolton Stadium zijn nog lang niet verdwenen. Bolton staat al het hele seizoen stijf onderaan in League One en degradatie naar de laagste profafdeling van Engeland lijkt hierdoor met de dag dichterbij te komen. En dat terwijl de club nog niet zolang geleden een toonaangevende rol speelde in de Premier League.

Door Rian Rosendaal

Op het laatste moment gered

Afgelopen zomer stonden twee oer-Engelse clubs op omvallen. Bury slaagde er niet in om tijdig een reddingsplan in te dienen bij de Engelse voetbalbond, waardoor the Shakers na 134 jaar uit het profvoetbal verdwenen. Bolton was eveneens in zeer zwaar weer beland vanwege een schuld van vele miljoenen euro's, maar de voormalige Premier League-club werd op dezelfde dag het nippertje gered door Football Ventures, dat de bijna failliete boedel overnam. De overname kende echter ook een schaduwzijde. De 145-jarige club uit het noordwesten van Engeland begon met twaalf minpunten aan de jaargang 2019/20, terwijl de A-selectie eind augustus vanwege uiteenlopende redenen uit slecht drie spelers bestond. Door dit bizarre feit werd noodgedwongen een streep gezet door de ontmoeting met Doncaster Rovers. Bolton heeft twee maanden later nog vijf minpunten en het elftal van manager Keith Hill moet een achterstand van in totaal achttien punten goedmaken om de afdaling naar League Two te voorkomen. Het lijkt zo vroeg in het seizoen al op een mission impossible voor de weggezakte traditieclub.

De sportieve problemen werden in Bolton lange tijd overschaduwd door de conflicten buiten het veld, met de eindperiode van afgelopen seizoen als absoluut dieptepunt in de ordinaire voetbalsoap. Toenmalig eigenaar Ken Anderson had er een ware puinhoop van gemaakt. De spelersgroep ging in maart zelfs even in staking, omdat de salarissen van die maand niet op tijd waren overgemaakt. Ook waren er om de haverklap supportersprotesten. Anderson had evenwel meer zorgen, want hij was in een ordinair gevecht beland met Laurence Bassini, de oud-eigenaar van Watford die Bolton van de ondergang wilde redden. In de media gooiden de geharde zakenmannen over en weer met modder naar elkaar. Anderson had naar eigen zeggen geen andere keuze dan de club in mei onder curatele te laten stellen, daar hij niet verwachtte dat de hoorzitting in de High Court het gewenste resultaat zou opleveren. "Dit is voor mij een enorme teleurstelling, aangezien ik snap dat dit serieuze gevolgen heeft voor de club. Maar mij wordt geen andere keus gelaten, omdat op deze manier de club en zijn geweldige historie bewaard blijft," zo liet Anderson weten in een verklaring op de website van Bolton.

Veel Bolton-fans zijn blij dat voormalig eigenaar Ken Anderson (midden, vooraan) is vertrokken

De door Anderson zwaar bekritiseerde Bassini sprak kort daarna met Sky Sports over zijn angst voor de komst van de curators naar het University of Bolton Stadium. "Ik heb geprobeerd met de belastingdienst en andere partijen te praten om te voorkomen dat de rechtszaak door zou gaan en de toekomst van de club op het spel staat, maar Ken Anderson houdt zich niet aan de deal die was overeengekomen. Ik ben met handen en voeten gebonden en dat is zeer frustrerend. Want ik probeer echt alles om de club te redden." Anderson had weinig sympathie voor de inspanningen van Bassini, want volgens hem werden er louter loze beloftes de ether ingeslingerd. De voorzitter annex eigenaar van de noodlijdende club had naar eigen zeggen geen andere keus om de gesprekken met Bassini te starten, want voor Bolton was het echt vijf voor twaalf geworden. "Het enige alternatief was op het moment echter een faillissement, daarom besloot ik het erop te wagen." Bassini kreeg daarnaast het verwijt van Anderson dat hij bewust aan het 'tijdrekken' was, waardoor het overnameproces onnodig vertraging opliep.

De jaargang 2018/19 werd op gepaste wijze afgesloten. De spelersgroep van Bolton besloot zestien uur voor de aftrap van het duel met Brentford City, gepland voor 27 april, om niet te spelen. De afgelaste wedstrijd werd verplaatst naar 7 mei, maar Bolton kon niet op tijd aan de veiligheidsreglementen voldoen, waardoor Brentford een reglementaire 0-1 zege kreeg toegewezen van de English Football League. "In navolging van het besluit van Bolton Wanderers 'Safety Advisory Group (SAG) om een verbodsbepaling uit te vaardigen waardoor de verplaatsing van het duel van dinsdag met Brentford wordt verhinderd, zal de EFL niet meer met een nieuwe speeldatum komen. Als gevolg hiervan wordt Bolton Wanderers nu schuldig bevonden aan wangedrag door de EFL, wat ertoe zal leiden dat op een geschikt tijdstip een tuchtprocedure tegen de club wordt ingesteld." De laatste wedstrijd van het seizoen, tegen Nottingham Forest, kon wel doorgang vinden, al werd ook dit treffen omgeven door onzekerheid. De Engelse spelersvakbond stond tijdelijk garant voor de salarissen van de Bolton-spelers, hoewel verdediger Andy Taylor kort voor de aftrap nog aan de BBC vertelde dat de salarissen over april en mei nog niet waren uitbetaald. Bolton verloor geheel in stijl met 1-0 in Nottingham en eindigde het seizoen op de 23ste plaats. Alleen het eveneens weggezakte Ipswich Town deed het als hekkensluiter in de Championship nog slechter.

After 206 days without a win, Bolton Wanderers have finally won a game. Fair play to the 567 Bolton fans that travelled to Bristol Rovers to see their 2-0 win tonight. #BWFC pic.twitter.com/lewcDEbebM — The Away Fans (@theawayfans) October 22, 2019

Een zomer vol onzekerheid volgde voor de hondstrouwe aanhang van Bolton. Pas in de slotdagen van augustus werd de toekomst van de voormalige Premier League-sensatie voorlopig veiliggesteld. Op woensdag 28 augustus, net voor het verstrijken van de door de EFL gestelde deadline, kwam het verheugende nieuws naar buiten dat Football Ventures definitief bij Bolton was ingestapt. Bassini probeerde via een rechtszaak nog om de veelbesproken overname te blokkeren, maar de ambitieuze plannen werden desondanks niet op het laatste moment alsnog van tafel geveegd. Met name curator Paul Appleton was dolblij dat de voortslepende overnamegesprekken succesvol waren afgerond. "Ik heb zelden gecompliceerdere onderhandelingen gevoerd, maar ik ben blij dat er een goed einde aan is gekomen. Soms leken de obstakels onoverkomelijk en was de frustratie gigantisch groot, niet in de laatste plaats bij de supporters, die veel te lang in onzekerheid hebben gezeten." Appleton plaatste echter ook gelijk een en ander in perspectief. "Natuurlijk staan ons zeer zware tijden te wachten. Er zijn echter zoveel mensen die Bolton nauw aan het hart liggen, dat het niet anders kan dan dat de club weer succesvol wordt. Er kan een nieuwe start worden gemaakt met eigenaren die, naar mijn idee, het beste voor hebben met de supporters en de hele gemeenschap van Bolton."

Tot opluchting van velen werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het Bolton-verhaal. De nieuwe koers had echter ook gevolgen voor enkele belangrijke personen binnen de organisatie. Manager Phil Parkinson, verantwoordelijk voor de promotie van Bolton naar de Championship in 2017, legde zijn functie kort na de start van het nieuwe seizoen neer. Assistent-manager Steve Parkin volgde het voorbeeld van zijn baas en vertrok ook bij de geplaagde club. Beide heren werden in een officieel statement van Bolton geprezen voor hun harde werk tijdens een loodzware periode in de clubgeschiedenis. "Ze hebben al die tijd hun professionaliteit en waardigheid behouden. Ze kunnen daarom deze club met opgeheven hoofd verlaten." In een van zijn laatste interviews als eindverantwoordelijke van Bolton liet Parkinson duidelijk merken wat hij van de aanhoudende malaise vond. "Het is eerlijk gezegd onacceptabel. We hebben het hier over Bolton Wanderers, een geweldige voetbalclub met een fantastische historie. De club heeft nu alleen wat hulp nodig om overeind te blijven", zo liet hij optekenen door de BBC. De vertrokken coach, sinds medio oktober manager van Sunderland, kon op veel waardering rekenen van de fans van Bolton. Het vertrek van Anderson werd juist met luid gejuich ontvangen. De zo verfoeide eigenaar hield volgens The Bolton News het lieve sommetje van 280.000 euro over aan de overname door Football Ventures, wat zeer slecht viel bij de aanhang van Bolton. Daarnaast kwamen de curators met het verwijt dat Anderson, die gefortuneerd is en in het mondaine Monaco woont, totaal geen medewerking verleende tijdens de besprekingen omtrent de overname en dat hij louter zijn eigen financiële belangen in het oog had.

Er is bij Bolton Wanderers veel veranderd sinds het vertrek van Sam Allardyce als manager in 2007

The Allardyce Years

Het is uithuilen en opnieuw beginnen voor Bolton, dat tussen 2001 en 2012 een prominente rol speelde in de Premier League. Onder leiding van toenmalig manager Sam Allardyce, acht jaar lang de grote roerganger in Bolton, werden verschillende gelouterde namen aan de selectie toegevoegd. Nicolas Anelka, Ivan Campo, Youri Djorkaeff, El-Hadji Diouf en Jay-Jay Okocha, ze wisten allemaal de weg naar Bolton te vinden. Twee zesde en twee achtste plaatsen in de Premier League volgden en er werd zelfs op het Europese toneel geacteerd. Slechts zeven jaar later doet weinig nog herinneren aan die glorietijd. Aan Hill en zijn technische staf de taak om de supporters weer enige vreugde te schenken. De winstbeurt in Bristol, bijgewoond door 567 fans uit Bolton, is wellicht de start van betere tijden. Hill had na afloop van de eerste overwinning in ruim een halfjaar tijd een simpele boodschap voor de buitenwacht. "Deze zege is voor de mensen die vanavond aanwezig waren in het stadion en voor de supporters van Bolton over de hele wereld. En vergeet ook alle families en het nieuwe consortium niet." De onverwachte driepunter deed de in september aangestelde manager duidelijk goed. "Het is een geweldig gevoel en het smaakt zeker naar meer. Er heeft veel werk ingezeten, werk dat door de meeste mensen niet wordt opgemerkt." Hill heeft veel ervaring opgedaan bij clubs in de lagere regionen van het Engelse voetbal, maar de in Bolton geboren trainer is dicht bij huis duidelijk aan zijn zwaarste klus ooit begonnen.