Liverpool-fans zien Gent aan voor Genk en missen CL-wedstrijd

Liverpool won woensdagavond met 1-4 van Racing Genk en dat is een wedstrijd die twee Engelse supporters niet snel zullen vergeten. Het duo reisde vanuit Engeland af naar België voor de wedstrijd in de groepsfase van de Champions League en kwamen er een half uur voor de aftrap achter dat ze niet naar Genk, maar naar Gent waren afgereisd.

Het Laatste Nieuws schrijft dat de twee Liverpool-supporters 150 euro betaalden voor de treinreis en 70 euro voor het wedstrijdkaartje. Uiteindelijk bekeken zij de wedstrijd tussen Genk en Liverpool op tv in een Ierse pub The Celtic Towers.

????Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!



???? If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo