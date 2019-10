Mulder gelooft zijn oren niet: ‘Niet genieten van het baardje van Salah!’

KRC Genk verloor woensdagavond met 1-4 van Liverpool in de Champions League. De Belgische club probeerde een vuist te maken tegen de titelhouder, maar als snel bleek dat de Engelse ploeg een maatje te groot was. Enkele spelers van Genk zeiden na afloop toch genoten te hebben om tegen Liverpool te strijden, iets waar Jan Mulder moeilijk mee kan leven.

Onder anderen doelman Gaëtan Coucke kon wel begrijpen dat de thuisploeg het niet kon bolwerken tegen de grootmacht. "Natuurlijk zit je als doelman met die tegengoals, maar omdat het tegen Liverpool is, kun je dat wel plaatsen", zo werd de keeper geciteerd door Sporza. "Ik heb toch ook genoten. Je speelt niet elke week tegen Mohamed Salah en Sadio Mané."

Ook Bryan Heynen sprak over 'leren' en 'genieten'. "Het is wel mooi om tegen een ploeg als Liverpool te kunnen en mogen spelen", aldus de middenvelder. Mulder kon bij VTM zijn oren niet geloven. "Dit is profvoetbal van het hoogste niveau, je moet niet gaan genieten van het baardje van Salah als hij langs je heen loopt!", zo stelde de analist.

Mulder begrijpt dat de spelers van Genk kunnen leren van de clash met Liverpool, maar hoopte toch op een andere mentaliteit. "Aanpakken. Alsof het vanzelfsprekend was, was Liverpool in de aanval en Genk stond met tien man bij de zestien meter. Vreemd! Draai het om. Je bent geen vierdeklasser, geen amateurteam uit Oost-België, je bent Genk. Erop vliegen? Dat kan wel, ja."