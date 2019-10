Ludieke actie moet Ajax-fans alsnog leuke tijd bezorgen in Londen

Ajax-supporters zijn op 5 november niet welkom op Stamford Bridge voor de Champions League tegen Chelsea. De UEFA legde de straf op vanwege incidenten met aanhangers van Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3) van eerder deze maand. Het is een flinke tegenvaller, want veel fans hadden hun reis naar Londen al helemaal voorbereid. Twitter-pagina @vanpogototpogo wil er echter voor zorgen dat Ajacieden die naar Engeland afreizen alsnog een geweldige tijd hebben in Engeland.

De Ajax-supporter heeft een ludiek alternatief verzonnen door rechtstreeks via Twitter aan Leyton Orient te vragen of 2000 Ajacieden welkom zijn bij de thuiswedstrijd van de Londense club tegen Brighton & Hove Albion Onder-21. De club uit de League Two komt net als Ajax op 5 november in actie. De actie krijgt behoorlijk wat steun, want het bericht heeft al driehonderd likes en daarnaast reeds 49 keer geretweet. Leyton Orient, met een stadion met 9271 plaatsen, heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel vanuit Nederland.

Dear @leytonorientfc. Are you willing to host 2.000 Ajax fans? We are systematicly and unlawfully screwed by @UEFA and @metpoliceuk. Lots of us booked transport and hotels allready ans will travel. You might risk a great atmosphere and memories forever. Kind regards, pic.twitter.com/hzWgJ0GVBF