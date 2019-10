Erik ten Hag moet continu manoeuvreren en leunt op ‘oog van de meester’

Ajax hervat zaterdag het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Trainer Erik ten Hag gaf zijn spelers de afgelopen interlandperiode de tijd en ruimte om de ontspanning op te zoeken om zodoende de batterij op te laden voor het drukke speelschema. "De boog kan bij de spelers niet altijd gespannen zijn", zegt de oefenmeester tegenover het Algemeen Dagblad.

"Vandaag verwacht ik bijna iedereen weer fris terug. Alleen Razvan Marin heeft dinsdag nog een interland gespeeld met Roemenië en sluit later aan. Dat geldt ook voor Nicolás Tagliafico, die zaterdag tegen RKC is geschorst. Verder kunnen we eindelijk weer eens een intensieve training afwerken", vertelt Ten Hag, die het op de training vaak rustig aan doet.

De coach geeft aan dat het aantal trainingen waarbij de spelers maximaal worden belast tot een minimum beperkt worden vanwege de vele wedstrijden. De oefensessies staan vaak in het teken van 'onderhouden', zo geeft hij aan. "Ik voel me soms net een bondscoach. Het is continu manoeuvreren tussen belastbaarheid en de race tegen de klok. Het is continu wikken en wegen."

"Wat kan een speler bijvoorbeeld fysiek en mentaal aan? Dat is vanaf de eerste dag zo", aldus de trainer, die aangeeft dat men iedere kleine ontwikkeling bij een speler in de gaten houdt. "Dan is het zaak dat te combineren met het oog van de meester. Ik ken de bewegingspatronen van elke speler, dus het is ook kijken naar de non-verbale communicatie. Spelers willen graag spelen, maar je moet ze ook beschermen als dat moet en kan."