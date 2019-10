EURO 2020: welke landen hebben zich geplaatst voor het EK?

Welke landen hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar? EURO 2020 gaat in juni volgend jaar pas van start, maar tijdens de interlandperiode in oktober hebben verschillende landen zich al verzekerd van een plek op het eindtoernooi. In november staan de laatste EK-kwalificatieduels op het programma, waarna het deelnemersveld bijna volledig ingevuld kan worden. Via de play-offs in de Nations League worden de laatste van in totaal 24 tickets verdeeld.

24 landen treden medio volgend jaar aan op het EK. Omdat het Europese eindtoernooi zestig jaar bestaat, heeft de UEFA besloten om de eindronde door heel Europa af te werken. Met de play-offs in de Nations League als vangnet, is de kans groter dat de beste voetballanden zich kwalificeren. De nummers éé en twee uit de tien poules van de EK-kwalificatie plaatsen zich automatisch. De overige vier tickets worden vergeven bij de play-offs van de Nations League.

Geplaatste landen EK 2020

GROEP NUMMER 1 NUMMER 2 A N.N.B. N.N.B. B Oekraïne N.N.B. C N.N.B. N.N.B. D N.N.B. N.N.B. E N.N.B. N.N.B. F N.N.B. N.N.B. G Polen* N.N.B. H N.N.B. N.N.B. I België* Rusland* J Italië* N.N.B.

*Land kan nog als eerste of tweede eindigen in de groep

Kwalificatie via play-offs Nations League

4 van de 24 startbewijzen voor het EK zijn te verdienen in de play-offs. In totaal zullen zestien landen deelnemen aan de play-offs in de Nations League, wat als vangnet dient voor landen die zich niet via de reguliere EK-kwalificatiecyclus hebben weten te plaatsen. Welke landen tegen elkaar komen te spelen wordt tijdens de loting op 22 november bekend. De wedstrijden worden in maart 2020 afgewerkt.

De groepenindeling

POS. DIVISIE A POS. DIVISIE B 1 1 2 2 3 3 4 4 POS. DIVISIE C POS. DIVISIE D 1 1 2 2 3 3 4 4

Groepsfase EK

De 24 deelnemers op het EK worden verdeeld over 6 poules. De nummers één en twee van iedere poule en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales. Het eindtoernooi wordt afgewerkt in twaalf verschillende landen. Ook Nederland is gastland, met de Johan Cruijff ArenA als aangewezen stadion.

Wanneer het Nederlands elftal zich plaatst voor het EK, is de kans groot dat alle drie de groepswedstrijden worden afgewerkt in Amsterdam. Alle gastlanden spelen namelijk twee groepswedstrijden in eigen land. Nederland is ingedeeld in Groep C en de wedstrijden in deze poule worden gespeeld in Amsterdam en Boekarest. Net als Roemenië mag Oranje twee thuiswedstrijden spelen.

Als de Roemenen er niet in slagen om zich te plaatsen voor het EK, dan is de Johan Cruijff ArenA in alle drie de groepswedstrijden de thuisbasis van Oranje. Mocht Roemenië, dat bij de EK-kwalificatie op de derde plaats staat achter Spanje en Zweden, zich wél weten te plaatsen, dan wordt bij de loting bepaald of het duel tussen Nederland en Roemenië in Amsterdam of Boekarest wordt gespeeld.

Route van Oranje

Als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de groepsfase overleeft, zal het de achtste finales afwerken in het buitenland. De route is al volledig uitgestippeld en voor de fans lijkt het gunstiger als het Nederlands elftal niet eerste, maar als nummer twee eindigt in de poule op het EK.

Als Oranje op de tweede plaats eindigt, vindt de achtste finale op 27 juni in Londen op Wembley plaats en de kwartfinale op 3 juli in de Allianz Arena in München. Wanneer Nederland groepswinnaar wordt, wordt de achtste finale op 28 juni afgewerkt in Boedapest en de kwartfinale op 4 juli in Azerbeidzjan. De halve finales en finale worden gespeeld op Wembley, zo heeft de UEFA bepaald.