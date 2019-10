‘Er werd eerst nog voor Hiddink, Blind en Advocaat gekozen, waardeloos’

Johnny Rep waarschuwt het Nederlands elftal voor onderschatting van het fysiek sterke Noord-Ierland, maar de oud-international heeft aan de andere kant voldoende vertrouwen in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. Rep is blij met de werkwijze van de huidige keuzeheer van Oranje, want Koeman doet het in zijn ogen een stuk beter dan verschillende van zijn voorgangers.

"Er zit sinds de aanstelling van Koeman een goede lijn in", deelt Rep in gesprek met NU.nl complimenten uit aan Oranje. "Er werd eerst nog voor Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat gekozen. Dat was te gek voor woorden, waardeloos. Er waren toen ook al genoeg goede spelers, maar het was los zand. Dat scheelt heel veel. En er zijn nu ontzettend goede spelers. Koeman kan wel twee elftallen opstellen."

Rep denkt dat het Nederlands elftal onder Koeman weer aan klantenbinding doet, zeker na het mislopen van het EK in 2016 en het WK in 2018. "De mensen staan er weer achter, geloven er weer in. Het leeft weer. Dat scheelt zeker tegen Noord-Ierland in een volle Kuip. Nederland hoort er gewoon bij op het EK van volgend jaar." Rep tempert desondanks de euforie rondom de formatie van Koeman. "Kijk maar naar Feyenoord, dat thuis knap won van FC Porto (2-0, red.) en vervolgens verloor bij Fortuna Sittard (4-2, red.). Onderschatting is echt het grootste probleem in dit soort wedstrijden."

De tweevoudig WK-finalist wil Oranje geen angst aanpraten. "Maar ze moeten Noord-Ierland absoluut niet onderschatten. Ze kleunen erin en kunnen ook wel aardig voetballen. Dat was vroeger al zo met George Best, en dat is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde gebleven. Ze zijn door de jaren heen eigenlijk weinig veranderd." Noord-Ierland verzamelde twaalf punten uit de eerste vijf EK-kwalificatiewedstrijden, terwijl het Nederlands elftal op negen punten uit vier duels staat.