Dinsdag, 8 Oktober 2019

Bayern München-icoon denkt na over vertrek

Manchester City houdt de ontwikkeling van Antonio Marin scherp in de gaten. De jonge aanvaller van Dinamo Zagreb is eveneens in beeld bij Chelsea en Villarreal. (Sky Sports)

Karim Benzema gaat zijn contract bij Real Madrid verlengen. De spits gaat bijtekenen tot medio 2022, tegen een jaarsalaris van 11 miljoen euro. (El Chiringuito)

Thomas Müller is niet tevreden over zijn rol op het tweede plan bij Bayern München en denkt na over een vertrek. De Duitser moest in de afgelopen vijf wedstrijden genoegen nemen met een plek op de bank. (BILD) De Duitser moest in de afgelopen vijf wedstrijden genoegen nemen met een plek op de bank.

Paris Saint-Germain wil Marco Verratti langer aan boord houden. De middenvelder kan zijn in 2021 aflopende contract, tegen een fors verbeterd salaris, met drie jaar verlengen. (L’Équipe)

Leeds United is nadrukkelijk in de markt voor Sam McCallum. De verrichtingen van de jonge verdediger van Coventry City zullen in de aankomende maanden gevolgd worden. (Football Insider)