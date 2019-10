Bundesliga kent liefst vijf koplopers na enorme dreun voor Schalke 04

Schalke 04 is er zaterdagavond niet in geslaagd om zich alleen te nestelen op de koppositie in de Bundesliga. Na vier opeenvolgende zeges leek de ploeg van David Wagner ook af te rekenen met 1. FC Köln, maar in de blessuretijd bepaalde Jonas Hector anders: 1-1. De Bundesliga kent na daardoor vijf koplopers, die allemaal veertien punten pakten in zeven duels: Bayern München, SC Freiburg, RB Leipzig, Schalke en Bayer Leverkusen.

Kingsley Ehizibue had een basisplaats bij de bezoekers en deed tachtig minuten mee. De ex-verdediger van PEC Zwolle halverwege de eerste helft een goede kans om de score te openen voor Köln. Ehizibue trok naar de tweede paal na een voorzet van Florian Kainz, maar kopte tegen doelman Alexander Nübel aan. Aan de overzijde trof Schalke de paal uit een vrije trap die nog getoucheerd leek te worden door Köln. De eerste helt was in evenwicht, maar bleef zodoende verstoken van doelpunten.

In het tweede bedrijf moest spits Mark Uth bij Schalke plaatsmaken voor Weston McKennie. De thuisploeg kwam aanvankelijk sterker uit de kleedkamer dan Köln, hoewel de gasten een grote kans kregen via Simon Terodde na een corner. Nübel voorkwam een achterstand voor Schalke. Achttien minuten voor tijd brak Suat Serdar de ban met een kopbal vand dichtbij. In minuut 89 trof Guido Bergstaller de paal en dus bleef Köln nog in de wedstrijd. In de tweede minuut van de blessuretijd deed Jonas Hector Schalke pijn door een corner succesvol te verlengen met het hoofd: 1-1.

De Bundesliga heeft nu vijf koplopers, maar zondag kunnen Borussia Mönchengladbach en VfL Wolfsburg allebei over het vijftal heen. BMG bindt voor eigen publiek de strijd aan met FC Augsburg, terwijl Wolfsburg het thuis opneemt tegen Union Berlin. Momenteel staat Mönchengladbach op dertien punten uit zes duels. Wolfsburg verzamelde een punt minder.