Diego Costa staat nog voor lucratieve transfer

Dominik Szoboszlai is op de radar van Arsenal verschenen. De middenvelder wordt deze week bekeken in het Champions League-duel van Red Bull Salzburg met Liverpool (Football Insider)

Adama Traoré heeft zich in de kijker van AS Roma gespeeld. Het contract van de aanvaller bij Wolverhampton Wanderers loopt nog vier seizoenen door. (Diverse Italiaanse media)

De Qatarese club ziet in de Spaanse spits, die bij Atlético Madrid nog mag vertrekken, een alternatief voor Mario Mandzukic.

(AS)

Sparta Rotterdam gaat in de winterstop alweer afscheid nemen van Ariel Harush. De Israëlische doelman neemt geen genoegen met een plek op de reservebank, waardoor beide partijen het eens zijn geworden over contractontbinding. (Voetbal International)