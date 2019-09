AZ dendert door en blijkt ook te sterk voor Heracles Almelo

Tot aan zondag pakte nog geen enkele trainer van AZ meer dan achttien punten uit de eerste acht competitiewedstrijden. Door de 2-0 overwinning op Heracles Almelo komen de Alkmaarders na acht wedstrijden op negentien punten en kent het team van trainer Arne Slot de beste start van de Eredivisie ooit. De zege van zondagavond op Heracles was verdiend en had groter uit kunnen pakken wanneer de voorhoede zorgvuldiger met de vele kansen was omgesprongen.

Dat Heracles na 45 minuten spelen de kleedkamer zonder een tegendoelpunt opzocht mocht een klein wonder worden genoemd. AZ was namelijk heer en meester in Den Haag en had meerdere grote kansen op het openingsdoelpunt. Heracles-doelman Janis Blaswich leek een engeltje op de lat te hebben zitten. AZ dicteerde het spel en het was vanaf het eerste fluitsignaal eenrichtingsverkeer. Toch kreeg de thuisploeg een tegenvaller te verwerken, want na een klein half uur spelen moest Albert Gudmundsson geblesseerd naar de kant. Calvin Stengs, die rust kreeg van Arne Slot, moest derhalve alsnog zijn opwachting maken.

De beste mogelijkheden waren voor AZ. Onder meer Oussama Idrissi was er dichtbij, maar zijn geplaatste inzet werd gered door Blaswich. Ook een poging van Myron Boadu was niet succesvol, terwijl een hoekschop van Gudmundsson bijna het doel inwaaide. In de slotfase van de eerste helft leek Jonas Svensson de Alkmaarders op voorsprong te schieten, maar de bal ging via de onderkant van de lat en de paal niet volledig over de achterlijn. In de tweede helft kroop Heracles iets meer uit zijn schulp. Desondanks bleef de meeste dreiging van AZ afkomen. Tien minuten na de thee kreeg de thuisploeg dan eindelijk wat het verdiende. Na een scrimmage voor het doel van Blaswich wilde Svensson uithalen, maar werd hij gehinderd door Heraclied Alexander Merkel. De Duitser beging hierbij een overtreding en de bal ging op de stip. Aanvoerder Teun Koopmeiners nam plaats achter de bal en schoot de verdiende 0-1 binnen.

Omdat AZ de score niet verder wist uit te breiden bleef Heracles hoop houden op een goed resultaat. De ploeg van trainer Frank Wormuth kreeg steeds betere mogelijkheden en invaller Dabney Dos Santos was dicht bij de 1-1. Vanuit een volley kreeg hij de bal knap op doel, maar doelman Marco Bizot bracht redding. Even daarna brak Heracles gevaarlijk uit en was Cyriel Dessers het eindstation. De spits schoot maar net voorlangs het doel van Bizot. Waar Heracles hoopte op de gelijkmaker, was het Stengs die aan de andere kant scoorde. De invaller kwam vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnen en scoorde in de korte hoek. Hij bepaalde de eindstand op 0-2, wat alweer de vierde zege in de Eredivisie op rij betekent voor AZ.