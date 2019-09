Opvallende onthulling kaartenpakker VVV: ‘De scheidsrechters zijn top hier’

Lee Cattermole tekende vorige maand een contract bij VVV-Venlo en de uit Engeland afkomstige middenvelder voelt zich nu al thuis in de Eredivisie. Cattermole, die tijdens zijn jaren op de Engelse velden geregeld tegen een gele kaart aanliep, is onder de indruk van het niveau van de scheidsrechters in Nederland.

“De scheidsrechters zijn top hier, werkelijk waar”, zegt Cattermole, die vier wedstrijden voor VVV achter zijn naam heeft staan, in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De scheidsrechters hier laten de wedstrijd een wedstrijd. Mijn ervaringen zijn prima.” Zijn eerste gele kaart tot dusver kwam in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-2). “Die kaart vond ik onterecht, maar ja...”

Cattermole legt uit waarom hij na avonturen bij Middlesbrough, Wigan Athletic en Sunderland voor een eenjarig contract bij VVV koos. “Na twee degradaties met Sunderland (nu uitkomend in League One, red.) was ik op zoek naar een nieuw avontuur”, verklaart de 31-jarige middenvelder. “En dit avontuur bevalt vanaf mijn eerste kennismaking uitstekend. De Nederlandse manier van voetballen spreekt me aan. En ook het niveau is prima. Ik voel me nergens te groot voor.”

Trainer Robert Maaskant is blij met de ervaring die Cattermole met zich meebrengt. “Naar iemand als Lee waren we op zoek”, verklaart de coach in Limburgse dienst het aantrekken van de Engelsman. “Hij is een breker, een speler die voorop gaat in de strijd.” Maaskant looft tevens de mentorrol die Cattermole vervult in de kleedkamer van VVV. “Lee praat ongelooflijk veel. Daar leer je als jonge jongen van. Bovendien is hij een teamplayer.” VVV vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.