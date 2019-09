Willem II doet opnieuw zaken in Griekenland en strikt jonge doelman

Georgios Strezos heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Willem II in de wacht gesleept, zo melden de Tricolores woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 24-jarige doelman uit Griekenland trainde sinds vorige week donderdag mee en heeft trainer Adrie Koster en de overige leden van de technische staf overtuigd van zijn kwaliteiten.

Het Brabants Dagblad wist dinsdag al te melden dat Willem II van plan was om Strezos een contract aan te bieden, mits de medische keuring geen problemen zou opleveren. De Griekse sluitpost doorstond de medische check-up zonder problemen en tekende daarna een eenjarig contract, met de eenzijdige optie dat de club de overeenkomst met een jaar kan verlengen. Strezos krijgt bij Willem II te maken met landgenoten Vangelis Pavlidis en Marios Vrousai.

Strezos speelde in eigen land voor onder meer voor Olympiacos en PAOK Saloniki. De laatste werkgever van de kersverse aanwinst van Willem II was OFI Kreta, dat op 27 juli nog als tegenstander fungeerde van de Tilburgers in een vriendschappelijke ontmoeting. Strezos krijgt bij zijn nieuwe club het shirt met rugnummer dertien.