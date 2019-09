Guardiola wijst ‘ongelooflijke’ opvolger aan: ‘Hij heeft een speciaal talent’

Josep Guardiola ziet in Mikel Arteta zijn opvolger bij Manchester City. De Spaanse manager heeft samen met zijn assistent bij the Citizens al veel prijzen gewonnen en de voormalig coach van onder meer Barcelona ziet zijn landgenoot hem wel opvolgen bij de Engelse kampioen. Guardiola denkt dat de top van City er hetzelfde over denkt.

"Ja, dat weet ik wel zeker", zegt Guardiola, geciteerd door diverse Engelse media over zijn 37-jarige assistent. "Hij is al een ongelooflijke trainer, ik weet zeker dat hij in de toekomst veel successen zal boeken. Hij is een jonge trainer, maar heeft al veel ervaring in het omgaan met grote spelers en teams. Ik weet zeker dat hij vroeg of laat hoofdtrainer zal worden."

Guardiola: 'Mikel Arteta is al een ongelooflijke manager'

Guardiola is vooral gecharmeerd van het feit dat Arteta soms een andere mening debiteert. "Ik vind het mooi als hij een andere gedachtegang uit over de wijze waarop wij spelen. Ik sta ook altijd open voor zijn commentaar. We kunnen veranderingen aanbrengen bij de ploeg dankzij zijn visie. Hij kan bepaalde situaties goed lezen."

Arteta beschikt daarnaast ook over de juiste mentaliteit om de top in het trainersvak te halen, zo luidt de conclusie van de ervaren coach. "Mikel heeft een ongelooflijke arbeidsethos. En daarnaast heeft hij dus een speciaal talent om te analyseren wat er gaat gebeuren én om oplossingen te vinden. Hij heeft me enorm geholpen", stelt Guardiola.