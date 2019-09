Smeekbede bij FOX Sports: ‘Kies alsjeblieft voor het Nederlands elftal’

De ster van Mohamed Ihattaren is rijzende, zo bleek donderdag eens te meer. De zeventienjarige aanvallende middenvelder van PSV maakte indruk in de Europa League-wedstrijd tegen Sporting Portugal (3-2) en beelden van zijn optreden werden zaterdagavond nog eens uitgelicht bij FOX Sports. Kees Kwakman deed een dringend beroep op Ihattaren om niet voor Marokko, maar voor het Nederlands elftal te kiezen.

"De superlatieven schieten tekort", zei de oud-middenvelder annex analist. "Hij moet voor Oranje kiezen, daar zijn we het allemaal wel over eens. Ik hoop dat het gaat gebeuren." Ihattaren nam tegen Sporting twee assists voor zijn rekening: hij werd met zijn 17 jaar en 219 dagen de jongste speler ooit die twee treffers voorbereidde in een Europa League-duel. "Als je dit als zeventienjarige al laat zien... Het is in zijn interviews ook nog eens een volwassen jongen. Hij straalt veel zelfvertrouwen uit en fysiek sterk. Hij eist dat het spel via hem gaat."

"En natuurlijk, er kan nog wel wat beter. Maar ik zou zeggen: kies alsjeblieft voor het Nederlands elftal", sluit Kwakman af. als het aan tafelgenoot Hedwiges Maduro ligt, zouden spelers met een dubbel paspoort op hun achttiende een voetbalnationaliteit moeten kiezen, ongeacht of ze potentie hebben om international te worden. De huidige situatie is niet goed voor Nederland, vindt hij. "In een extreem geval heb je vier spelers bij Jong Oranje, bijvoorbeeld jongens uit Marokko, Curaçao of Aruba, die nog voor een ander land kunnen kiezen."

"Als je achttien wordt, moet je eigenlijk kiezen bij welk land je je het meest voelt passen. Dan speelt de discussie of iemand het Nederlands elftal zou halen geen rol meer, afgezien van extreme talenten zoals Sergiño Dest en Ihattaren", aldus Maduro. "Je moet met je hart kiezen. Voel je je Marokkaans? Dan ga je voor Marokko. Voel je je Nederlands? Dan kies je voor Nederland." Ihattaren laat vooralsnog weinig los over zijn keuze; eind vorige maand ontbrak hij op eigen verzoek in de selectie van Jong Oranje. Zondagmiddag neemt hij het met PSV op tegen Ajax.