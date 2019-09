Lionel Messi presenteert eigen merk; Lieke Martens laat droom uitkomen

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Lionel Messi presenteert zijn eigen kledingmerk, simpelweg Messi geheten. De kleding van de superster van Barcelona is vanaf heden verkrijgbaar.





De dochter van Demy de Zeeuw, Roqi, was dolblij om haar grote idool Lieke Martens te ontmoeten. De Zeeuw bedankt Martens voor de tijd die ze vrijmaakte voor de kleine fan.





Joël Veltman en zijn vriendin Naomi vierden de 28ste verjaardag van Kostas Lamprou. Veltman speelde bij Ajax de afgelopen twee seizoenen samen met de Griekse doelman.





Bondscoach Ronald Koeman was aanwezig op de open dag van de Johan Cruyff Foundation. Meer dan 1250 kinderen sportten daar samen met de ambassadeurs van de stichting, die zich inzet voor sportactiviteiten voor kwetsbare kinderen.





Pierre van Hooijdonk mocht op de Schotse televisie de wedstrijden van Stade Rennes tegen Celtic en die van Rangers FC tegen Feyenoord van een analyse voorzien.







De hobby van Dries Mertens is varen met zijn boot. Ook op het voetbalveld steekt de Napoli-aanvaller dat niet onder stoelen of banken (swipe naar rechts!).







David Beckham was woensdagavond te gast bij zijn oude club Paris Saint-Germain, die hij met 3-0 zag winnen van Real Madrid. Het stijlicoon was in Parijs op uitnodiging van Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar.