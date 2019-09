Matthijs de Ligt, AnneKee Molenaar en Alex Morgan sieren bekend tijdschrift

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Matthijs de Ligt en zijn vriendin AnneKee Molenaar sieren de cover van Vogue Man. Voor de vrouwelijke wederhelft van de verdediger van Juventus is dat ‘een droom die uitkomt’, zo schrijft Molenaar.







De Ligt is inmiddels gearriveerd in Madrid, waar woensdagavond de Champions League-kraker tussen Atlético Madrid en zijn club Juventus op het programma staat. In het vliegtuig richting de Spaanse hoofdstad poseerde de ex-Ajacied met Sami Khedira, Leonardo Bonucci en Merih Demiral.





Alex Morgan staat net als De Ligt in Vogue. De stervoetbalster, die afgelopen zomer met de Verenigde Staten wereldkampioen werd, voert actie voor betere salarissen in het vrouwenvoetbal.







Ruud Gullit vormde dinsdagavond op beIN Sports een analistenduo met 81-voudig Oranje-international Nigel de Jong. Laatstgenoemde voetbalt tegenwoordig in Qatar bij Al-Shahania SC.















Eden Hazard en Virgil van Dijk zijn dit jaar de coverstars van de nieuwe FIFA-editie. Uitgever EA Sports beloonde beide voetballers met de eerste FIFA 20-versie die uit is gegeven. Het voetbalspel verschijnt over anderhalve week, op vrijdag 27 september.













Danny Makkelie heeft woensdagavond als arbiter de leiding over de wedstrijd tussen Atlético Madrid tegen Juventus. De scheidsrechter poseert met zijn voltallige team, waaronder VAR Jochem Kamphuis, assistent-VAR Bas Nijhuis en vierde official Siemen Mulder.







De onlangs als voetballer gestopte Samuel Eto’o kwam zijn oude ploeggenoot Xavi tegen. Tussen 2004 en 2009 beleefde het duo een zeer succesvolle periode bij Barcelona.





Real Madrid vertrok met onder meer James Rodríguez, Luka Jovic en Vinícius Júnior richting Parijs. Woensdagavond speelt de Koninklijke daar in de Champions League-groepsfase tegen Paris Saint-Germain.