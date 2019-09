‘Ik kon mezelf niet inhouden en sloeg Melvin Platje in zijn gezicht’

Aziz Khalouta haalde in 2015 de voorpagina’s omdat hij als speler van VVV-Venlo een klap uitdeelde aan toenmalig ploeggenoot Melvin Platje. De aanvaller moest kort na het incident vertrekken bij de Limburgse club. In dienst van Fortuna Sittard ging het echter opnieuw snel mis, want Khalouta had een zeer moeizame werkrelatie met Sunday Oliseh, destijds de trainer van Fortuna.

“We waren ploeggenoten en ik had hem (Platje, red.) sowieso niet moeten slaan. Maar er was wel een reden voor mijn woede-uitbarsting”, blikt Khalouta met VICE Sports terug op het incident bij VVV. “Het gebeurde na de wedstrijd tegen Helmond Sport. Een dag eerder had een vriend van mij zelfmoord gepleegd. Ik had die wedstrijd graag voor hem willen winnen. We verloren met 3-1 en Platje had na afloop in de kleedkamer een grote mond tegen mij. Het liep uit op een handgemeen.”

“Ik werd woedend, kon mezelf niet inhouden en sloeg hem in zijn gezicht. VVV besloot dat ik moest vertrekken, wat natuurlijk volledig terecht was”, steekt Khalouta de hand in eigen boezem. “Dat was een pijnlijke situatie, maar Melvin en ik hebben het later uitgepraat. We hebben nog altijd contact. Hij heeft me zelfs uitgenodigd om naar Bali te komen, waar hij tegenwoordig speelt.”

Khalouta had bij Fortuna een goede verstandhouding met toenmalig coach Ben van Dael. “Toen maakte ik kennis met de meest verschrikkelijke man die in mijn leven voorbij is gekomen: Sunday Oliseh”, aldus de aanvaller, die tegenwoordig bij tweededivisionist De Treffers speelt. “Die man heeft mij tot het uiterste gedreven en uiteindelijk kapot gemaakt. In het begin speelde ik nog wel onder hem, maar ik werd steeds gewisseld. Ik vroeg hem wat hij van mij verwachtte, en wat ik beter kon doen. Het enige wat hij zei was: ‘Wie denk dat je bent? Denk je zomaar even op mij af te kunnen stappen? Ik zal eerlijk zijn, je hoort na deze wedstrijd niet eens bij de eerste achttien.’ Ik werd verbannen.”

Een en ander escaleerde korte tijd later tijdens een training van Fortuna, toen Khalouta naar huis werd gestuurd door Oliseh. “Toen ontplofte ik. ‘Wat denk jij wel niet? Wat heb ik jou aangedaan? Zeg het dan!’, schreeuwde ik voluit. ‘Oprotten. Motherf*cker!’ Dat was het einde. Zo ben ik van Fortuna Sittard naar Marokko vertrokken. Ik was klaar in Nederland. Na de problemen bij VVV was de buitenwereld er natuurlijk van overtuigd dat ik bij Fortuna opnieuw de boosdoener was. Uiteindelijk is iedereen erachter gekomen dat Sunday Oliseh degene was die veel mensen bij Fortuna het leven zuur heeft gemaakt met zijn bizarre houding.”