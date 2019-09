Vechtpartij op tribune Excelsior na uit de hand gelopen ‘studentengrap’

Twee toeschouwers hebben vrijdagavond voor opschudding gezorgd in het Van Donge & De Roo Stadion bij de wedstrijd tussen Excelsior en Almere City. In de rust van het duel rende het tweetal het veld op en begon met elkaar te stoeien. Volgens het Algemeen Dagblad waren de twee waarschijnlijk dronken en ging het vermoedelijk om een studentenstunt.

De twee mannen trokken op het veld hun shirt uit en vlogen elkaar op de middenstip in de haren. Op dat moment hadden de 22 spelers en de arbitrage de kleedkamers net opgezocht. Het tweetal werd door stewards van het veld begeleid. Een van de twee slaagde erin om zich los te wurmen. Hij rende uitbundig terug naar het vak waar hij zat, naast de Robin van Persie-tribune.

Hij stelde zich op voor het oog van de fanatieke aanhang van Excelsior. Zij konden de actie niet waarderen en zochten de confrontatie met de man. Er ontstond een vechtpartij en de politie werd ingezet om de rust terug te laten keren. De twee mannen kunnen rekenen op een stadionverbod en een geldboete van duizend euro, zo meldt de krant.

Excelsior won de wedstrijd met 4-2 en alle doelpunten vielen na rust. Nadat Rai Vloet en Joël Zwarts de thuisploeg op een 2-0 voorsprong had gezet, miste Niek Vossebelt een strafschop namens Almere City. Shayon Harrison produceerde even later alsnog de aansluitingstreffer, maar daarna bracht Vloet met en prachtige uithaal de marge weer op twee. Anass Ahannach en Stijn Meijer bepaalden de eindstand.