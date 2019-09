Lionel Messi: ‘Ik heb altijd al gezegd: ik heb geen problemen met hem’

Lionel Messi strijdt al jarenlang met Cristiano Ronaldo om de Ballon d'Or. De topaanvallers, die de felbegeerde prijs allebei vijf keer hebben gewonnen, zijn nog nooit met elkaar uit eten geweest, zo vertelde de aanvaller van Juventus onlangs. Ronaldo zei dat hij het mooi zou vinden als hij ooit om de tafel zit met Messi. De Argentijn ziet een diner met Ronaldo ook wel zitten.

"Ja, daar heb ik geen problemen mee", antwoordt Messi als hem in een interview met Sport wordt gevraagd naar de suggestie van Ronaldo. "Ik heb altijd al gezegd: ik heb geen problemen met hem. We zijn wellicht geen vrienden, want we hebben nooit een kleedkamer met elkaar gedeeld. Maar ik zie hem wel altijd bij prijsuitreikingen en er is nooit een probleem tussen ons geweest."

"We hebben bij de laatste show zelfs lang met elkaar gesproken. Ik weet niet of er etentje komt, want ik weet niet of onze paden zullen kruisen. Ieder van ons heeft een eigen leven en onze eigen verplichtingen. Maar natuurlijk zou ik de uitnodiging accepteren", aldus Messi, die aangeeft niet te weten of hij dit jaar de favoriet is om de Ballon d'Or te winnen. "Ik weet het niet. De Ballon d'Or is vaag, niemand weet wie de favoriet is."

"De laatste tijd kijken ze meer naar clubresultaten, wat niet per se slecht is. Soms kijkt men naar het WK, terwijl niet iedereen er op dezelfde manier naar kijkt. Ik weet het gewoon niet. Eerlijk gezegd kan ik niet een goede lijn ontdekken waardoor je een Ballon d'Or-winnaar kan definiëren. Ik heb nooit gevoeld dat ik wel of niet de favoriet was. Zoals ik eerder al heb gezegd: individuele prijzen zijn minder belangrijk voor mij."